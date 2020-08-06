越南外交部：未经越方批准争议海域开展各项活动均无价值

越南外交部发言人黎氏秋姮8月6日在回答记者提问时表示，“黄沙群岛（中国称西沙群岛）和长沙群岛（中国称南沙群岛）是越南领土不可分割的一部分”。她称，“在这个群岛上开展而未经越南准许的各项活动都无价值并不利于东海（南海）地区和平、安全和稳定。越南坚决反对。”

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据越通社报道，有记者在会上提问称，越南对中国出动军舰和战斗机前往包括渚碧礁在内的越南长沙群岛建造的基础设施这一行动有何反应？对此，黎氏秋姮回答说，“黄沙群岛和长沙群岛是越南领土不可分割的一部分。在这个群岛上开展而未经越南准许的各项活动都无价值并不利于东海地区和平、安全和稳定。越南坚决反对。”

关注中国在东海建立监测网络，黎氏秋姮再一次强调，“维护东海和平、稳定和安全是地区各国和国际社会的共同利益和责任。因此，各国的一切活动需负责任地进行和有善意的，旨在实现上述目标。”

另就中国公布按照中方法律规定的《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》，黎氏秋姮指出，“中国把越南黄沙群岛列入该《规则（2020）》已侵犯了越南对该群岛的主权，不利于东海和平、稳定和合作环境。越南的一贯立场是涉及越南黄沙和长沙群岛而未经越南准许的一切活动都为侵犯越南主权的行为并无价值。”

对澳大利亚向联合国递交照会，驳斥中国在东海的主权声索的信息做出评论时，黎氏秋姮强调，“各国向联合国递交照会在国际关系中比较正常。越南已在不同的场合阐述了本国对东海有关问题的一贯立场。越南认为各国应阐述对互相分享关于维护和促进东海和平、稳定、合作与发展的共同愿望和目标。为了实现该工作，尊重海上法律秩序和负责任、有善意和充分实施1982年《联合国海洋法公约》是必要的。”

北京方面，中国外长王毅5日在接受官媒新华社采访时表示，“南海是地区国家的共同家园，不能成为国际政治的角斗场。”他说，“事实已经证明，通过对话解决争端才是最符合地区国家利益的正道，维护南海和平稳定是地区国家共同的任务。当前形势下，中方建议排除一切干扰，尽快重启‘南海行为准则’磋商，争取早日达成这一有利于维护南海长治久安的地区规则。”