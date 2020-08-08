河野太郎：中国若拟武力改变南海现状 需被逼付出高昂代价

日本国防大臣河野太郎8月7日在接受美国有线电视新闻网专访时表示，中国企图改变南海现状，或将引发国际社会的严厉回应。

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河野太郎向CNN强调，“任何试图以武力改变（南海）现状的一方，都需被迫付出高昂代价。”针对中方在南海人工建造岛礁上的军事化问题，包括被指在这些争议海域部署战机、轰炸机和导弹等武器布局，他评价称，北京努力将无名沙洲和礁石改造成一串横跨南中国海成百上千英里，并具有高度防御力的人工岛，对促进或维护国际秩序没有帮助。他续指，此举破坏区域稳定，“南中国海的自由与开放的海事秩序，跟其他地方的一样重要。还有发生在那里的事，会引起国际社会关注。”

近期，已有美国和澳大利亚对北京就南海绝大多数海域的主权声索提出反对。美国国务卿蓬佩奥曾在7月13日通过声明强调， “世界不允许北京将南中国海视为其海上帝国。美国与我们的东南亚盟国与合作伙伴站在一起，根据国际法赋予它们的权利和义务，来维护它们对离岸资源的主权。我们与国际社会站在一起，捍卫海洋自由，尊重主权，并拒绝任何在南中国海或更广阔的地区任何推动‘强权即公理’的做法。”

此外，美国国防部长埃斯珀还于8月6日与中国国防部长魏凤和进行了通话。根据美国防部发言人（Jonathan Hoffman）的介绍，双方在一个半小时的通话中谈论话题广泛，包括北京对新冠病毒的处置、华为、中国在南海的军事扩张以及香港议题，埃斯柏期望中国遵守国际法与国际惯例，以及履行对国际的承诺，又重申美中建立“具有建设性、稳定和结果导向”的防务关系之重要性。对此，魏凤和则批评美方“污名化”中国，要求美方停止错误言行，加强海上风险管控，避免采取可能使局势升温的危险举动，维持地区和平稳定。

而在当天的采访中，河野太郎还谈到了在印太地区内，日本与美国及澳大利亚的关系。他指日、澳都采取行动支持太平洋及东南亚国家。他谈到，美国与澳洲都拥有相同的价值观，以及两个国家互相支持。他还指出，日本与美国有强大的双边关系。在朝鲜构成威胁，以及美朝核谈判破裂后，日美关系是至关重要的。

澳大利亚总理莫里森另在4日参加今年的阿斯彭安全论坛(Aspen Security Forum)讲话时指出，印太地区当下是战略竞争的中心，关于领土主张的紧张情绪正在增长，军事现代化的步伐是空前的，民主国家面临外国干涉的新威胁，网络攻击的频率和复杂度不断提高，虚假信息被用来操纵自由社会。他强调，“至关重要的优先事项是在印度太平洋建立持久的战略平衡。让志趣相投的国家更团结，更一致，更经常地采取行动。 统一战线 ”。

采访最后，河野太郎就与中国对钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）争议的局势问题似乎有蓄意淡化。中国截至月初曾连续超过100天派出船只来到该岛屿附近海域，河野强调，日方肯定不会试图单方面令情势升级，亦不认为中方在当下升级局势。他说，“我不认为日本政府现在要作什么。”