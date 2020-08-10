总辞后 法国敦促黎巴嫩尽快组阁

黎巴嫩总理迪亚布（Hassan Diab ）宣布内阁总辞。他在10日晚讲话中表示，贝鲁特港口大爆炸是地方败造成的后果，他希望对犯下此罪行的人绳之以法。黎巴嫩内阁面临越来越大的下台压力。此前，在黎巴嫩贝鲁特大爆炸发生后，大规模爆炸引发反政府抗议，先后已有四位政府部长辞职，司法部长当天辞职。法国外交部长表示，已经注意到黎巴嫩政府总辞的消息，希望快速组阁，向民众验证有能力肩负起国家的挑战。

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黎巴嫩卫生部长哈桑（Hamad Hassan）当天提早透露说，黎巴嫩内阁已于10日辞职。公众要求政府下台的呼声因上周发生在贝鲁特的致命爆炸事件而日益高涨。

哈桑在周一的内阁会议结束时对记者发表了讲话。他说，“整个政府都辞职了”，并补充说，总理迪亚布将前往总统府，“以所有部长的名义递交辞呈”。

上周贝鲁特港口发生的灾难性爆炸造成160多人死亡，6000人受伤。最终的伤亡人数尚不清楚。贝鲁特省长说，许多外国工人和卡车司机仍然下落不明，据推测他们也在伤亡人数之列，这使得辨认遇难者的工作复杂化。

当地媒体报道，黎巴嫩财政部瓦兹尼长Ghazi Wazni和司法部长Marie-Claude Najm于周一辞职。瓦兹尼是与国际货币基金组织就帮助黎巴嫩摆脱严重金融危机的救援计划进行谈判的主要代表。与他们一起辞职的还有信息部长Manal Abdel-Samad和环境部长Damianos Kattar，后者已于周日辞职。至少9名国会议员也已经辞职。

内阁是在伊朗支持的真主党及其盟友的支持下于1月份组建的。

“整个政权需要改变。如果有一个新政府，也不会有什什么不同。”工程师Joe Haddad对路透社)表示。“我们需要快速选举。”

陷入困境的黎巴嫩政府缓慢倒台之际，该国正在国内和外交政策领域努力应对爆炸带来的政治后果。

人们普遍将爆炸和目前严重的经济危机归咎于黎巴嫩根深蒂固的政治阶层数十年来的腐败和暴政。

据官方媒体国家通讯社报道，也是在周一，法官Ghassan El Khoury开始讯问国家安全负责人Tony Saliba少将。声明没有提供进一步的细节，但其他将军计划接受质询。

大约20人因爆炸被拘留，其中包括黎巴嫩海关部门现任和前任负责人，以及港口负责人。据政府官员称，数十人受到了盘问，其中包括两名前内阁部长。

调查的重点是，2750吨硝酸铵 (nitrate d'ammonium 一种用于化肥的高爆炸性化学物质) 是如何被储存在贝鲁特港口的一个仓库里达6年之久，以及为何当局对此无动于衷。

黎巴嫩国家安全部门已经编制了一份关于在港口存放这些材料的危险的报告，并于7月20日将一份副本送到了总统和首相的办公室。黎巴嫩总统奥恩表示，调查将考虑事故原因是外部干预、疏忽还是意外。