泰国学生罕见公开要求改革王室 总理痛批学生游行已经越线

泰国学生抗议浪潮不断，10日晚间在法政大学有学生罕见公开提出改革王室的诉求。泰国总理巴育11日表示说，这样的抗议已经越线，违法者必须受到惩罚。

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10日晚，3000多名学生聚集在法政大学（Thammasat University）位于曼谷北郊的兰实（Rangsit）校区，重申解散国会、终止骚扰异议人士、修宪3大诉求，随后有学生代表在台上念出10点声明，要求改革王室。

泰国有严厉的冒犯君主罪（lese majeste），泰国刑法112条规定，任何人诽谤、侮辱或威胁国王、王后、王储或摄政王，最高将被判处15年徒刑。

泰国总理巴育（Prayut Chan-o-cha）11日被记者问到此事时表示，抗议是民众的权利，但10日晚的抗议已经越线。他并反问记者：“这样适当吗？”巴育认为，法政大学的管理阶层必须负起责任，而违法的人必须受到惩罚。

巴育表示，将从8月中开始在全国各地举办论坛，聆听抗议学生的心声。

《曼谷邮报》（Bangkok Post）报导，参议院保护王室委员会主席素旺潘（Suwaphan Tanyuvardhana）表示，这样的诉求会伤害成千上万人的权利和情感，委员会对于这样的发展感到忧心。

泰国这波抗议浪潮起于今年2月。受到年轻族群支持、敢于批评政府的新兴政党未来前进党（Future Forward）2月遭到宪法法院裁定解散。大学生抗议运动2月底在全泰国遍地开花。

但3月开始，新冠病毒疫情在泰国爆发，3月26日起政府实施紧急状态，学生运动因此被压抑下来。

由于疫情趋缓，政府从7月开始全部活动解禁，不过仍然维持紧急状态。但紧急状态压抑不了民众对政府施政的不满，7月18日晚间，学生团体自由青年（Free Youth）和泰国学生联盟（Student Union of Thailand）发起活动号召民众聚集在民主纪念碑（Democracy Monument）前抗议。

抗议的学生提出3大诉求，包括解散国会、终止骚扰异议人士、修正军方制定的宪法。当天聚集2000多人，是2014年军事政变以来泰国最大规模的抗议行动。

泰国全国各地的学生随后开始响应这波抗议活动，从7月18日后，几乎每天在全泰国各地都有规模不一的高中生或大学生抗议活动。