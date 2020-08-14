李登辉今移灵火化追思会场肖像遭不满民众砸红漆气球破坏

设在台北宾馆的台湾前总统李登辉的追思会场，14日下午一点半遭一名女子闹场，并以预藏装有红色油漆的气球，砸向会场内祈祷室摆放的李登辉肖像，肖像倾倒在地，完全被染红。这名女子随后被台湾警方逮捕，送往中正一分局侦讯。据了解，这名女子就是去年掌掴时任文化部长郑丽君的郑惠中，台湾总统府则谴责此一暴力行为。

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当时，这名女子在会场内大闹，破坏周边的摆设物品，警方在她的背包中还查到其它装有油漆的气球，显然是早有计划，以追思之名进入台北宾馆的追思会场。

台湾总统府发言人张惇涵表示，总统府对此等不理性的暴力行为表达严正谴责，希望前往台北宾馆向李前总统追思的民众，能够尊重李前总统及其家属，用肃穆沈静的心意向李登辉致意。

李登辉7月30日病逝于台北荣民总医院，入殓火化礼拜今天在台北市济南教会举行，移灵车队行进的道路两侧，聚集许多民众双手合十目送缅怀。入殓火化礼拜开始时，比照英美基督教国葬仪式最高规格，鸣钟21响表达最高敬意。

入殓仪式完成后，移灵车队曾绕行总统府四周，由总统府秘书长李大维率队行礼致敬。李登辉遗体中午火化后，骨灰由家属带回翠山庄暂厝，预定10月7日安葬在五指山军人公墓。

不过李登辉将安葬在五指山军人公墓的消息曾引发退伍军人反弹，中华民国退伍军人协会南加州分会日前曾发出声明，呼吁民进党政府不要让争议如此大的李登辉入葬五指山国军公墓，玷污中华民国革命军人英灵安息的圣地。

声明指出，葬在五指山国军公墓将领如刘玉章、何应钦、黄杰、顾祝同、于豪章、宋长志等，个个功业彪炳，爱国事绩足以万古流芳。

但李登辉原名岩里政男，曾为日人侵华作战，并加入过共产党；担任总统期间开启黑金政治，成为「黑金教父」。

声明更指出，李登辉成立国统会，曾主张两岸统一，最后却变成台独领袖。担任总统时称中华民国是「外来政权」，还曾宣称钓鱼台是日本领土，并亲自到靖国神社参拜日本侵华战争的日本军人亡灵。该会坚决反对把李登辉葬在五指山国军公墓。