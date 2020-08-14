以色列阿联酋和解 巴勒斯坦感到背叛

以色列与阿联酋实现历史性和解-在周四晚达成关系正常化协议。巴勒斯坦方面很快做出了反应。在约旦河西岸，愤怒之情超越意外和不解。

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本台RFI法广记者Alice周五（2020年8月14日）发自巴勒斯坦的现场报道说，拉姆安拉Ramallah并没有比以往更动荡。以色列和阿联酋关系正常化是咖啡吧和餐馆里的讨论议题。一名年轻人在得知这一消息后表示，人们当然感到愤怒，但更甚的是，觉得遭到阿联酋的背叛。尽管他们早已知道，与以色列的关系，多年来在一点点的正常化。而巴勒斯坦方面事前没有被咨询。

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巴勒斯坦权力机构则随即召集领导层会议。阿巴斯在声明中表示，这是对耶路撒冷和巴勒斯坦事业的背叛。他还呼吁阿拉伯联盟与伊斯兰合作组织召开紧急会议，并即刻要求巴勒斯坦驻阿布达比大使述职。

对控制着加沙地带的哈马斯组织而言，这一关系正常化是以牺牲巴勒斯坦为代价的。尽管各派系之间的关系看起来还是不好，但这一次都同意，巴勒斯坦社会各方要团结起来，反对以色列与阿联酋的关系正常化。

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以色列满心欢喜

以色列总理内塔尼亚胡周四晚露出了笑容。他把周四（2020年8月13日）定性为历史性一天。以色列之前只和埃及与约旦这两个阿拉伯国家建立了外交关系。而与阿联酋实现关系正常化，使得内塔尼亚胡名列促成以色列与同一地区邻国建立外交关系的少数总理之一，其主要政治对手就不得不承认他的成功。

为了达成这一协议，内塔尼亚胡放弃了其此前竞选时的承诺之一：部分吞并约旦河西岸。但由于缺乏外交与政治支持，他的这一想法原本就不被看好。而与阿联酋达成的关系正常化协议，就此掩盖了其此前的败笔操作。但这并非没有政治代价，内塔尼亚胡在以色列右翼中的竞争对手在周四晚就放弃吞并批评说，这是缺乏勇气，错过了时机。而为了安抚其基础选民，内塔尼亚胡做出承诺，绝不放弃以方对其领土的权利。

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