阿富汗:喀布尔当局释400塔利班囚犯

阿富汗当局宣布已开始释放400名塔利班囚犯，这将得以启动和平谈判。400人中包括156名被判终身监禁的囚犯。

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据本台RFI法广2020年8月14日周五法文报道，阿富汗国家安全委员会发言人在推特上透露，喀布尔当局已于8月13日周四释放了一批80名囚犯。这四百名塔利班的命运是妨碍双方启动对话的主要原因之一。这一对话遭多次延后，当局与反叛者之间有承诺，会事先开展俘虏交换。

争取和平的代价

由上千名阿富汗高官显要和部落首领组成的支尔格大会（Loya Jirga）在周日原则批准释放这四百名塔利班。

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加尼总统周一签署了他们的释放令，官方对外宣布了这一消息。部分囚犯卷入造成伤亡的袭击事件，其中44人因他们在一些大案中的角色，而受到美国或其它国家的严密监视。

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喀布尔当局此前已释放了近5000名塔利班，但一直拒绝反叛方所要求释放的这400人。阿富汗总统加尼周四在与美国智库-外交关系协会（CFR）举行的视频会议中发出表示，这对世界会造成危险。这是为争取和平所付出的代价。

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本台RFI法广法文报道说，在华盛顿压力下，阿富汗加尼总统做出让步。这400人中包括156名被判终身监禁者。法广驻喀布尔记者Sonia提到，相关信息很少，但不同政府渠道都表示，其中多人卷入造成美国公民或法国公民遇害的袭击事件。

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阿富汗政府内，存在不同声音。但人们期待塔利班对此善意之举做出回应。而当地的一名安全问题专家表示，尚未看到暴力程度下降。

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