美国海军里根号航母打击群重回南中国海进行军演

美国海军太平洋舰队8月14日通过推特发表声明介绍指，以“罗纳德·里根”号为首的航母打击群在当天进入南中国海，进行海上防空演练，以支持印太地区的自由开放，并展现美方对区域内盟友和伙伴们的承诺。

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据悉，该航母打击群包括“里根”号航母、航母空军联队、“安提塔”号导弹巡洋舰、“马斯汀”号导弹驱逐舰和“拉斐尔·佩拉尔塔”号导弹驱逐舰等。此前，“里根”号航母打击群在日本北部海岸进行了综合训练，包括空对空作战、作战搜救、防空演习等科目。此外，“里根”号航母最近还与一架从关岛起飞的B-1B轰炸机进行了海上联合训练。而就在上个月，“里根”号和“尼米兹”号航母打击群在7月6日和7月17日两次在南海举行双航母军演。

针对此次重返南海进行的演习内容，相关声明指，“里根”号航母打击群进行了空对空打击、战时搜救和防空等演习，目的是为了增强海上联合力量对地区紧急局势的反应能力及保持战斗警惕性。声明还引用“里根”号航母上第七特遣舰队指挥官约书亚·费根(Joshua Fagan)的话说，“与我们的联合伙伴整合，对于确保联合部队的反应能力和杀伤力，以及保持自由开放的印度-太平洋地区至关重要。”

美国近年来一直反对中国在南海的人工岛礁建设和军事化行动，并定期派遣军舰以“自由巡航”的名义通过这条全球贸易中的战略航道。美国国务卿蓬佩奥还曾于上月13日发表声明，明确宣布美方认为北京对南海大多数海域的离岸资源权利主张是“完全不合法的”。他强调，“世界不会容许北京把南中国海视为自己的海上帝国。美国与东南亚盟友和伙伴站在一起，根据国际法规定的权利和义务，保护他们对近海资源的主权权利。”