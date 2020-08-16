尼赫鲁重孙胡尔·甘地：莫迪的懦弱让中国夺取印度的领土

自中印边境争议地区在今年6月爆发冲突以来，来自尼赫鲁-甘地家族的印度反对党，国大党前主席拉胡尔·甘地（Rahul Gandhi）就一直对莫迪总理处理这一危机的反应穷追不舍。他在8月16日通过推特向其对手莫迪发起了新一轮的攻击，并指“正是由于总理的懦弱使得中国夺取了印度的领土”。

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此前，胡尔·甘地通过推特发出了一系列批评莫迪在处理中印边境危机态度疲软的短视频。他还暗指印度可能会同时被中国和巴基斯坦两面夹击。胡尔·甘地在上月发表的其中一则视频中称，“如果我们从更为宏大的角度来看，他们希望与巴基斯坦在克什米尔地区搞事情”。他续指，中印两国近期发生的边境冲突事实上是中方在向莫迪施压。胡尔·甘地强调北京正在向莫迪的强人形象发起挑战。他扬言，中方明白莫迪为了自己能作为一个有效的政治家生存下去，就必须保护他所提出的“56英寸胸膛”的概念。2014年的印度大选中，莫迪阵营为了就他的强人形象造势，一度描述他是一个拥有“56英寸胸膛”的领导人。

据《印度斯坦时报》报道，胡尔·甘地并于周日发起了针对莫迪的新一轮攻击。他写道，“所有人都相信印度军队的能力和英勇，除了总理之外，正是他的懦弱允许中国夺取我们的领土。”针对莫迪在周六印度独立日发表的姿态强硬的讲话，国大党则要求当局向民众就其如何计划，驱赶“占领印度领土的”中国军队加以解释。

印度独立日当天，国大党的发言人苏尔吉瓦拉（Randeep Singh Surjewala）在其党部门前举行完升旗仪式后向媒体表示，“我们都为我们的武装、军警部队感到自豪。 我们13亿印度人和所有国大党工作者为他们感到骄傲。 每当发生对我们的攻击时，他们都会向攻击者作出适当的回应”。他并提问称，“ 但是，我们还必须思考为什么我们的统治者不敢提及中国的名字。 今天，在独立日这一天，中国占领了我们的领土，每个印度人都应该问政府，其计划如何使得中国军队撤军并保护我们领土完整的方案。 为什么当权者不敢提及中国的名字？”

据悉，莫迪在印度独立日当天的讲话中，在谈到最近发生的边境冲突时未点名地说，已经向那些挑战印度主权的人, “用他们自己的语言给予了恰当的回击”。演讲期间，莫迪强调尊重印度主权"至高无上"。他说，“印度的主权完整对我们来说是最高价值。对此，我们所能做的，我们的士兵所能做的，大家都在拉达克看到了。”