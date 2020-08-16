日本对中国休渔期解禁十分紧张

中国为期3个半月的南海伏季休渔期于16日中午12点结束，之前休渔的16000多艘渔船陆续出海，逐步恢复捕捞作业，为此日本十分紧张。

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日本自民党团体“日本尊严和国家利益守护会”（代表：青山繁晴），8月15日汇总了一份名为《为了对应尖阁诸岛的紧急事态给安倍总理的建言》的意见书。

意见书鉴于中国方面的休渔期于16日中午结束，预想会有大量渔船涌入钓鱼岛水域，该会的意见书要求日本政府在中国渔船进入钓鱼岛周边日本认为是领海的区域时要严厉应对。

如果中国渔船在日本认为是领海区域进行捕捞时，该意见书要求政府“基于《联合国海洋法公约》毫不犹豫加以扣押，并依据我国的法律进行应对”。意见书还提出在钓鱼岛附近举行海上保安厅、冲绳县警和美国海岸警卫队的联合训练等内容。

但是中国地方当局禁止渔民船只进入钓鱼岛周边等“敏感海域”，舆论认为这是为了不去过度刺激日本。

据当地渔民反映，钓鱼岛水域是很大很好的捕鱼场，但是地方当局指示渔民不要靠近这些“敏感海域”。东海沿岸的福建、浙江两省当地有关部门已要求渔民“禁止进入钓鱼岛周边30海里（约56公里）以内”等，不要靠近钓鱼岛。在福建省石狮市的渔港，15日挂出了“严禁渔船赴敏感海域捕捞作业”的横幅。该省的其他地区也有通知要求不要在敏感海域捕鱼。

福建省渔业部门历年来强调不允许在敏感海域进行渔业活动等，避免发生涉外事件。然而，2016年8月休渔期结束时有200～300艘中国渔船涌向钓鱼岛附近，其中一部分与中国公务船反复驶入日本认为是领海的海域。针对此事，日本政府自2017年春天起多次要求中方勿再发生此类事态。日方在今年7月上旬通过外交途径向中方提出“要求防止发生类似于2016年的情况”。中方反驳称钓鱼岛是中国“固有领土”，反要求日本渔船不要进入，因此今年日本方面尤其紧张，在15日有四阁僚参拜靖国神社后，日本方面更显得十分担心。