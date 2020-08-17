印日首脑预计下月初举行视频峰会 将签署重要军事合作协议

据印度媒体报道，印度总理莫迪将与日本首相安倍晋三在下月初举行印日领导人峰会。受到新冠疫情影响，此次峰会将于视频的形式展开。届时，两国领导人将签署包括一项日印军事物流互助协议在内的多项协议。他们预计还会就将部分日本企业的生产线移至印度的可能性进行沟通。

广告 继续浏览后续

据《印度斯坦时报》8月17日的报道显示，印方官员透露称，两国曾打算在10月举行这一峰会，但随后初步决定将会议提前至9月10日进行。这一峰会原计划于去年12月中旬在印度东北部的阿萨姆邦古瓦哈蒂市（Guwahati）举行，但由于当时发生因莫迪政府推行针对印度《公民身份法》修订的抗议浪潮，因此被迫延后。在中印刚刚发生边境暴力冲突，以及中日就钓鱼岛及周边海域的相关争议再次升温的背景下，印方外交人员介绍指，两国首脑在会谈中不但会提及上述问题，还会就南海问题和美日澳印“四国联盟”（Quad）的概念进行商议。

此外，莫迪与安倍在会面中预计还会代表两国签署“收购和交叉服务协议”（ACSA）。该协议将允许日印两国军方增强在物流等方面的合作。印度此前已与澳大利亚和美国签署了相应的军事合作协议。例如，印度与澳洲在今年6月签署的协议则允许两国军舰和军机使用彼此的军事基地，并进行设备维修和加油补充等。报道还提到，新德里正在敲定邀请澳大利亚参加印度洋“马拉巴尔”海军演习的计划，这一话题也将得到他们二人的讨论。如果澳大利亚参加军演，意味着“四国联盟”军事化趋势正在加强。

印方官员还表示，日印领导人会对印太地区及中国威胁进行深入沟通。此外，他们希望通过此次峰会加强日印两国的经济联系，以达到实现部分日本企业将生产线迁至印度的目的，及包括日本出资对印度安达曼-尼科巴群岛港口的建设等。