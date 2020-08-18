安倍健康不佳 日本出现“安倍政权将结束”说

日本首相安倍晋三17日上午10点半左右抵达东京信浓町的庆应大学医院，在医院中滞留约7个半小时，傍晚回到私宅，面对媒体询问身体情况，他仅回应“各位辛苦了”。对于这次检查，首相官邸方面称此次是以健康管理为目的的“健康体检”，但是6月13日安倍已经到该院接受定期体检，做了CT检查，时隔仅两个多月的再次进行长时间健诊，引起了舆论对其健康状况的种种猜测。

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8月4日发行的日本写真周刊《Flash》报道称，安倍晋三曾于7月6日在首相官邸内的办公室吐血。

由于新型冠状病毒肺炎蔓延、洪水、大雨灾害和由于疫情流行及实行紧急事态造成的经济指标大幅下挫等，使安倍从1月26日～6月20日147日没有整天休息，周围的人说：“首相看起来很疲劳，无法恢复精力，”。

据悉，溃疡性大肠炎一直困扰着安倍。2007年，安倍就是因为这一病症严重，放下了首相的工作住进了医院，以致辞职。第二次参选自民党总裁时，他声称发现了特效药，他的病完全不要紧了。

最近安倍在各种场合时总显得精神不振。8月15日上午抵达东京三番町的千鸟渊战殁者墓苑并献花，走起路来步履沉重，摇摇晃晃，据日本朝日电视台8月17日报道说，一位自民党资深议员8月5日表示：看着首相的脸色，真令人担心。感到可能已经到了坚持的界限。

据说他时常显得头重脚轻，状态和13年前辞去首相职务时酷似，政治中心永田町已经公然开始谈论“安倍政权结束”的事情。

据说目前自民党准备接班的有力的政治家已经开始竞争，新的首相也许会暂时以安倍“禅让”的形式进行。

安倍目前预定18日、19日在自己家里休息。19日开始办公。