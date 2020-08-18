河野太郎会晤中国驻日大使 要求中方克制钓鱼岛周边活动

日本防卫大臣河野太郎在8月18日与中国驻日大使孔铉佑进行会晤，并提及钓鱼岛（日称尖阁诸岛）问题。会谈中，他要求中方对在钓鱼岛周边的军事行动保持克制。此外，河野也表达出日方就香港局势严重关切。

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据共同社报道指，河野太郎周二在防卫省与孔铉佑进行了约40分钟的会谈。据悉，此次会谈由中方提出。期间，河野太郎对中国在钓鱼岛周边海空领域，以及在南海加强活动表示担忧，他强烈要求中方克制这些行动。河野强调，“正因为存在担忧，沟通才尤为重要”。

在钓鱼岛海域周边，中国公务船从4月起连续航行111天，紧张状态仍在持续。河野对此重申，“必要时，自卫队将和海上保安厅合作切实采取行动”。会谈中，河野太郎还提及引入“港版国安法”后的香港局势，并表达出日方对此的严重关切。

另据《日经新闻》14日报导，河野太郎近日在受访时表达了与美英等五国情报机构建立的合作框架“五眼联盟”扩大合作的意愿。他强调，“我们是拥有共同价值观的国家，日本几乎可以称得上是‘第六眼’。”

针对钓鱼岛问题，执政的自民党62名议员17日上午成立了旨在加强对该争议海域进行调查、管理的议员联盟--“尖阁诸岛调查开发推进会”。作为发起人代表，前防卫大臣稻田朋美在会上宣称，“中国的侵犯行为正在升级”，并要求日本政府“早日完善相关法律”。

此前，驻日美军司令施耐德(Kevin Schneider)中将曾于7月29日表示，美国支持日本抗议中国船只冒险进入东中国海有争议岛屿附近的经济水域。他在参加当天的线上记者会时发言称，“美国百分之百坚定地致力于帮助日本政府解决尖阁诸岛的问题。”

会上，施耐德提出中国是地区安全的“头号挑战”， 并称美国正在向日本提供监视信息和其他支持，比如“侦察能力”，监控潜在敌人的位置，以帮助日方“评估形势，准确了解尖阁诸岛及其周围的水域到底发生了什么”。