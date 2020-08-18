菲律宾中部6.7级强震 至少1死数十伤

菲律宾中部今天8月18日早晨发生里氏6.6级强烈地震，已知一人死亡，数十人受伤。震区的建筑和公路受到严重损害，居民陷入恐慌。

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据美国地质局网站消息，地震发生在当地时间早晨8点03分，震中距离马斯巴特镇（Masbate）68公里，震源深度10公里。菲律宾地震局记录到至少14次余震，其中最大震级为里氏3.5级。

卡塔根岛距离震中只有几公里，岛上的卡塔根（Cataingan）市的军人安东尼奥·克莱门特（Antonio Clemente）说：这里震感非常强烈，有许多房屋受损。这里大约有五万居民。

当地广播电台的记者克里斯托弗·德卡蒙（Christopher Decamon）表示，他看到救援人员从卡塔恩根（Cataingan）郊区一栋三层高的楼房废墟中移走一名男子的尸体。

警察也证实有一名男子的死亡，并说卡塔根有18人受伤。但是市长费利佩·卡巴塔纳（Felipe Cabatana）告诉菲律宾有线电视新闻网有48人受伤，其中大部分是由于架子或家具掉落造成的。

周二下午，地震区的搜救行动仍在进行中。地震发生之际，正式卡塔根岛的冠状病毒疫情恶化之际。据官方统计已有164000个确诊病例，并在不同地方实施限制措施。

卡塔根许多房屋建筑被地震破坏，该市的市长卡巴塔纳说，将有5,000至6,000人不得不在城外露天过夜。现在最紧迫的问题是建立“临时庇护所，可是我们的资金都用完，都用在了防控疫情上了”。