日本防卫相29日将赴关岛与美防长会谈

日本防卫相河野太郎将于8月29日乘坐自卫队飞机前往关岛，与正在关岛美空军基地访问的美国国防部长埃斯珀举行会谈。受到新型冠状病毒感染症扩大的影响，日本的外交也受到了很大影响，河野在2月前往德国出席“慕尼黑安保会议(MSN)”之后再没有出国访问，这将是他时隔半年来的首次外访，而日本外相茂木敏充也将在20～25日访问巴布亚新几内亚、柬埔寨、老挝和缅甸。

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据悉，日美两防长将围绕如何应对在军事力量上急速增强，在东海和南海军事活动日益频繁的中国的动向展开讨论。7月8日，两防长与澳大利亚防长雷诺兹一起召开视频会议，对于中国在东海和南海活动日益频繁、活跃的现状，三人达成了“强烈反对”的共识。

同时，河野同美防长也将讨论日本叫停在秋田、山口两县配备“陆基宙斯盾系统”的计划。“陆基宙斯盾系统”是日本在朝鲜频发导弹的2017年12月决定从美国引入日本的。

河野太郎6月15日在防卫省向媒体表示，将停止在秋田县和山口县推进部署陆上导弹拦截系统“陆基宙斯盾系统”计划，而在6月16日的众议院安全保障会议上，河野太郎就此解释说：决定部署的当时虽然也是正确的，但是考虑到成本和时期，不能说是合理的判断， 但美国方面并未改变为推进部署继续磋商的态度，美国似乎并不愿意放弃这笔大宗军火买卖。这将是河野宣布停止陆基宙斯盾计划的以来首次与美防长会面，不知撤回购入与部署计划是否会遭美方反对。