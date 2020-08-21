马媒引据韩国前总统幕僚惊爆：中国消息称金正恩仍昏迷 近期照片全伪造

朝鲜领导人金正恩日前传出已将部分国政权力下放给妹妹金与正，韩国金大中总统时代的青瓦台国情状况室室长张诚珉对此表示，中国消息显示金正恩目前已昏迷不醒。张诚珉重申数月前的看法，金正恩确实已卧床不起，无法进行统治。该报道没有张诚珉解释中国消息的细节。

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据光华网今天报道，朝鲜日前传出领导人金正恩已将部分国政权力下放给妹妹金与正，对此韩国国家情报院认为这是分散执政压力和政治风险的做法，但金大中总统时代的青瓦台国情状况室室长张诚珉，指称中国消息显示金正恩已昏迷不醒。

该报道指据《韩国先驱报》消息，张诚珉表示，除非朝鲜领导人病得太重而无法处理国事，或者因为政变而被取代，否则朝鲜掌权者不会将他的权力交给任何人，张诚珉重申数月前的看法，金正恩确实已卧床不起，无法进行统治。

据张诚珉说，中国消息指出金正恩已陷入昏迷状态，佐证了他的推测。张诚珉还透露，朝鲜最近几个月发布的金正恩照片都是伪造的。

据光华网说，张诚珉分析，金正恩昏迷不醒但生命尚未结束，所以无法有完整的继任模式，而朝鲜政局无法长期保持真空状态，是以妹妹金与正才会被推出来分担国政。