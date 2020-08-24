中国放宽日本人赴华限制及发放签证限制

据中国驻日本大使的消息，为进一步便利中日双方人员往来，根据国内主管部门通知，近期符合以下情形的，可向中国签证申请服务中心（东京、大阪、名古屋）或无签证代办的驻长崎、福冈、札幌、新潟总领馆递交签证申请。

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符合签证申请条件的为：

一、自2020年8月22日0时起，持中方相关有效居留许可（工作类、私人事务类、团聚类）的日本籍人员，赴华事由与现持居留许可相符。

二、无有效工作类、私人事务类或团聚类居留许可，但已取得目的地省级人民政府外事办公室或商务厅等单位的邀请函，拟赴华从事经贸、科技等活动的申请人及随行配偶和未成年子女。

三、无有效工作类、私人事务类或团聚类居留许可，但已取得《外国人工作许可通知》及任职所在地省级人民政府外事办公室或商务厅等单位的邀请函，拟赴华工作的申请人及随行配偶和未成年子女。

四、因下列人道事由需赴华的，包括 探望病危病重直系亲属（父母、配偶、子女、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女）或处理直系亲属丧葬事宜的，中国公民（或持中国永久居留证的外国公民）的外籍配偶和未成年子女需赴华团聚生活的。

中国外交部从3月28日开始，作为防止新型冠状病毒感染扩大的边境对策，原则上以所有的外国人为对象禁入境。有效的签证和居留证也不能入境，去中国需要3月28以后发行的新签证。

而从5月左右，开始向一部分需要去中国早期赴任的日系企业有关人员发放新签证，从6月17日开始，在东京和名古屋的签证中心重开一部分业务，对于经济和贸易、科学技术领域相关的人材，并持有赴华目的地的政府所发邀请函的人作为对象发放签证。