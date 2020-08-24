李克强倡议与湄公河对接 承诺分享澜沧江水文咨询

中国总理李克强今天8.24倡议将澜沧江与湄公河的合作与“国际陆海贸易新通道”对接，并承诺向湄公流域国家分享澜沧江水文信息。此举被认为是中国外长王毅改口称南海是地区国家共同家园之后，北京对东南亚地区做出的又一和解姿态。

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据中央广电总台消息，中国总理李克强8月24日在北京出席澜湄合作第三次领导人会议时表示，澜湄合作同国际陆海贸易新通道对接，将进一步畅通贸易通道，调动中国西部、西南部及东盟其他国家力量，实现对湄公河国家的更大投入，优化资源配置，维护产业链供应链稳定，推动协同发展。但李克强今天所说的“国际陆海贸易新通道”是否意为北京给“一带一路”取的“别名”，尚不得而知。

湄公河5国包括老挝、柬埔寨、缅甸、泰国和越南。中国总理李克强说，中国愿同湄公河5国一道，落实好此次会议发表的对接声明，为区域发展注入新动力。

多年来，由于中国在湄公河上游兴建众多水坝，加剧了湄公河沿岸国家的旱涝灾害，引发这些国家和人民的担忧和不满。泰国北部与缅甸和老挝交界的湄公河段在旱季已无法正常行船。当地一位匿名人士向法广表示，泰国实在受不了时，会恳求上游的中国放一点水过来。

据路透社报道，李克强今天8.24在北京出席澜湄合作第三次领导人会议时还表示，中方将从今年开始，与湄公河国家分享澜沧江全年水文信息，共建澜湄水资源合作信息共享平台，更好应对气候变化和洪旱灾害。

李克强承诺，“中方将充分尊重各国合理开发利用水资源的正当权益，照顾彼此利益和关切，有事大家商量着办。”