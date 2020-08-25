美国U-2侦察机飞入解放军军演禁飞区 北京：坚决反对

美国U-2高空侦察机8月25日被指擅自闯入解放军北部战区实弹演习禁飞区活动。对此，中国国防部发言人吴谦回应指，中方对此坚决反对，并已向美方提出严正交涉。

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据中国国防部新闻局官方微博“国防发布”发表的信息显示，美U-2高空侦察机擅自闯入解放军北部战区实弹演习禁飞区活动。对此，吴谦称，美方此举严重干扰中方正常演训活动，严重违反中美海空安全行为准则及相关国际惯例，极易引发误解误判甚至造成海空意外事件，是赤裸裸的挑衅行动，中方对此坚决反对，并已向美方提出严正交涉。他称，中方要求美方立即停止此类挑衅行动，以实际行动维护本地区和平稳定。

此前，中国多个地方海事局在8月23日几乎同时发布公告，宣布军演消息。其中山东海事局官网发布消息，8月22日12时至8月26日12时，黄海青岛至连云港以东海域内将组织重大军事活动。为确保安全，任何船只在上述时间内不得进入该海域。大连海事局发布称，8月24日至25日，将在渤海海域进行军事任务。唐山海事局也发布航行警告，将在8月24日至9月30日于渤海海域进行实弹射击活动。该处均属解放军北部战区的辖区。

另据北京大学海洋研究院旗下平台“南海战略态势感知”计划平台25日发布的消息，当天上午一架美国陆军的“挑战者650”侦察机出现在南中国海海域上空。该机于当地时间上午8点左右自东向西穿越巴士海峡，随后进入南海，向西飞行了一段距离。据悉，以往美国派往南海的侦察机大多隶属于美国空军和美国海军，美国陆军的飞机较少出现在南海上空，而近期这款美国陆军的侦察机却频繁现身。“南海战略态势感知”计划平台称，本月已有近10架次的“挑战者650”侦察机出现在南海上空。

分析人士指出，长期以来，北京一直批评美军在区内的侦察活动，美方反指中方军机的拦截不安全，同类情况不时发生，但对中方来说，公开表态并不寻常，反映事件正进一步加剧中美紧张关系。