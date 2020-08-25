韩国国防部长：金与正已控制朝鲜核心权力机关

自首尔方面消息，韩国国防部长郑景斗8月25日表示，他认为朝鲜最高领导人金正恩的妹妹，朝鲜劳动党第一副部长金与正已经控制核心权力机关——组织指导部。

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据韩联社当天报道显示，郑景斗认为金正恩已经通过单一领导体系掌控党政军大权，只是向下属分派角色和职责实现统治。郑景斗指出，金与正亲口说过她总管对美、对韩事务，这应该属实。当被问及金与正的正式职衔时，郑景斗先回答说“组织指导部第一副部长”，随后改口称为“党中央第一副部长”。

另被问及金与正撕毁韩朝军事协议进行局部武装挑衅的可能性时，郑景斗回答称，尚未发现异常动向。而当谈及韩方是否考虑针对挑衅采取相应军事措施时，郑景斗作出肯定回答。郑景斗还就朝鲜潜射弹道导弹项目表示，据其所知，朝鲜一直在东海岸研制潜射弹道导弹，已经完成研制并试射水下固定式运载器的阶段。就有韩方议员称朝鲜有进行地面试射动向，郑景斗没有正面回答，只表示朝鲜在进行多种试验。

继今年4月金正恩被传“身体突发不适”后，近日再次传出消息，声称他“陷入昏迷”。今年金正恩鲜有公开露面，引发外界各种猜测。据英国《镜报》(The Mirror)日前报道，韩国前总统金大中的幕僚张诚珉声称，金正恩已患上重病。张诚珉对韩国媒体称，“我估计他已经昏迷不醒，但他的生命还没有结束。”显然，张诚珉的这一说法无法得到外界证实。

不过韩国国家情报机构曾于20日表示，金正恩仍然拥有"绝对权威"，但是已经逐渐分权给金与正等人，"来减轻压力"。韩联社援引韩国国家情报院称，金正恩已经让金与正"实际成为朝鲜第二号人物"。这些消息从上周朝鲜劳动党中央委员会召开的闭门会议后传出。