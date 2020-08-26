传金正恩健康堪虞，平壤公布金正恩出席高层会议影像

朝鲜领导人金正恩健康状况近日再現传闻之际，朝鲜官方媒体26日发布金正恩主持会议影像，似乎显示金正恩周二（25日）曾支持劳动党最高级别会议，讨论新冠病毒疫情应对策略。

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根据朝鲜官方媒体朝中社26日发布的图片新闻，金正恩周二主持了一次劳动党高级别会议，议题是应对新冠疫情的措施。

《劳动日报》发布的照片中，人们可以看到金正恩身穿白色服装，正向与会者讲话。其中一张照片显示，金正恩手持一支雪茄。

新冠病毒在世界各地传播，并造成至少81万人死亡之际，朝鲜从未通报境内有任何感染病例。疫情在中国开始后，朝鲜迅速关闭边境。

上月，当局下令封闭韩朝边境附近的开城，理由是一名脱北者非法自韩国入境，被怀疑是新冠病毒携带者。封城措施近日已经解除，但官方此后并未说明此人是否确实感染新冠病毒。

根据朝中社26日的报道，金正恩在劳动党高层会议上承认防疫措施有不足之处，要求采取强有力的措施，弥补不足。会议也讨论了在新台风来袭之前，保护民众和收成的措施。

朝中社发布图片新闻报道金正恩近况之际，外界盛传金正恩健康状况不佳。 韩国已故总统金大中一名顾问几天前在其脸书页面称，金正恩可能已经处于昏迷状态。但他没有提供任何佐证。韩国情报部门则表示，有消息显示金正恩因精神过度紧张，已将部分权力交由胞妹金与正分担。

法新社26日的报道指出，很多专家对这些关于金正恩健康状况的传闻的可信度态度有所保留，认为韩国情报部门的消息并不是总能反映朝鲜当地的实际情况。

金正恩健康状况不断引发各种传闻。今年早些时候，金正恩一度连续三周不曾露面，也未见出席其祖父金日成冥诞庆典活动。当时有消息猜测金正恩可能病重，因为金正日诞辰日是朝鲜政治生活中的重要日子。