日本防卫大臣欲视察钓鱼岛因怕刺激中国放弃

据日本防卫省干部近日透露，鉴于中国公务船从4月14日至8月2日连续在钓鱼岛周边航行，到8月2日为止，续航111天，史上最长，5月上旬还接近作业中的日本渔船进行追逐，增加了日本对钓鱼岛的危机感。防卫大臣河野太郎曾考虑8月上旬在钓鱼岛上空视察，但是防卫省内有防卫省大臣视察钓鱼岛会强烈刺激中方，会使钓鱼岛局势更加恶化的呼声，最后河野太郎放弃了这一计划。

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若河野太郎真的视察钓鱼岛，将成为首位从上空视察钓鱼岛的防卫大臣。

河野方面认为：在钓鱼岛形势紧迫之际，为了防止敌人进行登岛作战，需要派遣自卫队等进行阻击，因此河野希望通过视察了解钓鱼岛的地形。河野太郎在8月4日的记者会上，针对中国海警船最近在钓鱼岛海域活动频繁指出：自卫队也将与海上保安厅合作，在必要的场合，采取必要的行动。

河野太郎8月8日到9日视察了冲绳县的宫古岛和与那国岛的自卫队部队，并希望顺便视察钓鱼岛，但是考虑再三终于放弃。

河野在视察冲绳部队后，18日在防卫省与中国驻日大使孔铉佑举行会谈，会谈是应中方提出的要求举行的，河野在会谈中对中国在日本周边海空活动趋于频繁表示关切和担忧，并要求中方保持克制。

他指出：“正因为担忧，沟通才十分重要”。双方还就促进防卫合作达成一致。

中国为期3个半月的南海伏季休渔期于8月16日中午12点结束，之前休渔的16000多艘渔船陆续出海，逐步恢复捕捞作业，为此日本十分紧张。2016年8月休渔期结束时有200～300艘中国渔船涌向钓鱼岛附近，其中一部分与中国公务船反复驶入日本认为是领海的海域，但是今年未大批中国渔船涌入钓鱼岛水域的征兆。