美国宣布制裁24家参与南海建岛中企 另将限制涉事人员签证

美国国务院8月26日发布声明宣布，就中国近年来在南中国海开展的人工岛礁建设问题，将包括中国交通建设集团有限公司（下称中交建）等在内的24家中国企业纳入“实体清单”，予以制裁。此外，美方还表示，将对那些负责或参与中方在南海大规模填海、建设或军事化的个人施加签证限制。

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美国国务卿蓬佩奥曾于7月13日发表声明，明确宣布美方认为北京对南中国海大多数海域的离岸资源权利主张是“完全不合法的”，美方也不承认北京所宣称的曾母暗沙(詹姆斯暗沙)为中国最南端领土的说法。他还谴责北京使用“强权即公理”的恐吓手段损害东南亚国家的主权。国际仲裁庭2016年7月12日作出对菲律宾有利的裁决，认为中国的“九段线”违反《联合国海洋法公约》。蓬佩奥称，“世界不允许北京将南中国海视为其海上帝国。美国与我们的东南亚盟国与合作伙伴站在一起，根据国际法赋予它们的权利和义务，来维护它们对离岸资源的主权。我们与国际社会站在一起，捍卫海洋自由，尊重主权，并拒绝任何在南中国海或更广阔的地区任何推动‘强权即公理’的做法。”

美国国务院最新发布的这一制裁中企声明同样由蓬佩奥署名。他写道，“美国支持自由开放的南中国海。 我们尊重所有国家的主权，不论其大小，并以符合国际法的方式努力维护和平与维持海洋自由。 7月，我宣布了有关北京在南中国海的非法海事主张的最新政策，并强调美国准备采取坚决行动，反对北京的霸凌运动。”声明续指，“今天，美国国务院将开始对负责或参与在南中国海争议性哨所进行大规模开垦、建设或军事化工作的中华人民共和国个人施加签证限制，包括对东南亚声索方施加胁迫以禁止他们获取离岸资源的人士。这些人现在将不被允许进入美国，其直系亲属也可能受到同样的签证限制。 此外，商务部将24家中国国有企业加入了实体清单，其中包括中交建的几家子公司。”

声明称，“自2013年以来，中国利用国有企业对南中国海3000英亩以上有争议的地貌进行了疏浚和开垦，破坏了该地区的稳定，践踏了其邻国的主权，并造成了难以形容的环境破坏。 中交建领导了中国在南海前哨的破坏性疏浚工作，同时也是北京在其全球‘一带一路’战略中使用的主要承包商之一。中交建及其子公司在全球范围内从事腐败，掠夺性融资，环境破坏和其他的滥用行为。”

另据美国商务部同日发表的声明显示，本轮受华盛顿制裁的中国企业含有多家中交建的子公司，包括中交疏浚、中交天津航道局、中交上海航道局、中交广州航道局，及中国电子旗下多家研究所、中国船舶等。根据美国法律规定，就上述被列入“实体清单”的24家中企，美国企业须申请许可，才可向它们出口产品或技术。美国商务部长罗斯在声明中说，“美国、中国的邻国以及国际社会指责中国对南海的主权主张，以及为中国军方修建‘人工岛’。今天被指定的这些实体在‘人工岛’建设中发挥了重要作用，必须被追究责任。”

美国国务院的声明亦称，“绝不允许中国使用中交建和其他国有企业作为实施扩张主义议程的武器。 美国将采取行动，直到我们看到北京在南中国海中停止其强制性行为，并且我们将继续与盟国和伙伴一道抵抗这种破坏稳定的活动。”蓬佩奥还通过推特表示，“美国今天正在采取行动，支持海洋自由，反对针对我们东南亚盟友和伙伴的胁迫。我们绝不能允许北京进行霸凌运动，以防止获得重要的近海资源和破坏关键的生态系统。”