越南指中国南海军演侵犯主权 解放军试射导弹“警告美国”

越南外交部发言人黎氏秋姮8月26日向媒体表示，中国连续在黄沙群岛（中方称西沙群岛）开展军演活动是侵犯越南对该群岛的主权，违背《东海各方行为宣言》（DOC）的精神，让情况趋于复杂化。《南华早报》周三晚亦引述接近中国军方的匿名信息来源称，中国军队当天上午在南中国海海域发射了两枚中程导弹，“作为对于美国的警告”。

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针对记者提问，“越南对中国在越南黄沙群岛东北偏北海域处开展军演活动有何反应”，黎氏秋姮回答称，“中国连续在黄沙群岛开展军演活动是侵犯越南对该群岛的主权，违背《东海各方行为宣言》的精神，让情况趋于复杂化，对中国与东盟关于‘东海行为准则’（COC）的谈判进程以及东海和平、稳定与合作环境造成不利影响。”她强调，“越南要求中国尊重越南对黄沙群岛的主权，取消并不再进行类似的侵犯行为。”

另据《南华早报》报导指，中国军方试射的两枚导弹中的一枚是东风26B型，从中国西北部的青海省发射，另一枚是东风21D型，发射地点是东部的浙江省。据悉，两枚导弹均射向海南岛东南方以及西沙群岛（亦称帕拉塞尔群岛）附近区域，正是上周五中方宣布的航行警告区域内。当时海南海事局发布消息称，2020年8月24日0时至8月29日24时，海南岛东南部海域将有军事训练活动，禁止驶入。

报导称，可装备核武器的东风26导弹射程达到4000公里，可以用以攻击陆地及海上目标，而东风21型射程则为1800公里。中国官方媒体称，东风21D是世界首款性能成熟的反舰弹道导弹。据了解，东风26型双功能导弹是冷战结束前美国和苏联签署的《中导条约》所禁止的一种武器。 美国去年退出该条约时，曾以中国部署此类武器为由。

消息人士对该报透露，此次试射导弹视为展现中国有能力阻止其他势力介入南中国海地区。“这是中国对美国军机和战舰日益频繁进入南中国海区域的回应。中国不希望周边国家误会北京的目的。”近日，中国官方宣布将在未来一个月内陆续在渤海、黄海、东海和南海举行军演，这是最近一个多月以来，美中在太平洋西部海域的军事对抗中中方采取的一次规模最大的军事动作。

此前，据中国国防部新闻局25日发布的信息显示，美U-2高空侦察机被指擅自闯入解放军北部战区实弹演习禁飞区活动。对此，中国外交部发言人赵立坚在26日的记者会上回应称，“中方已向美方提出严正交涉。中方要求美方立即停止此类挑衅行动，以实际行动维护本地区的和平与稳定。“

华盛顿方面，美国国防部长埃斯珀（Mark Esper）24日在《华尔街日报》发表了题为“五角大楼已经为中国做好了准备”的文章，讨论了中国人民解放军为北京的威权主义目标服务的威胁，并提出三大措施，旨在联合盟国与伙伴国家，共同抵制北京的霸凌行为，支持所有国家的主权，捍卫自由和开放的国际体系。