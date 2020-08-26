Covid-19 : 印尼全球最大金矿爆发罢工

印度尼西亚纳税大户Grasberg金铜矿的上千矿工，自周一发起罢工。他们堵塞了矿区的出路口，要求改善疫情期间的工作条件。部分矿工自Coronavirus疫情爆发以来，没有离开过位于印尼东部西巴布亚省（Papouasie occidentale）的矿区。与资方美国企业Freeport的劳资谈判在进行中。

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据本台RFI法广记者Gabrielle Maréchaux周三（2020年8月26日）发自东南亚报道，印尼西巴布亚省工会人士用手机摄下了本次罢工的罕见图片。人们可以看到戴着头盔，穿着护身背心的矿工们加入当地阿蒙梅部落（Amungme）在开展战斗或进行抗争前跳的传统圆舞。他们身后，烟雾缭绕提醒着人们，Grasberg矿区的出入口位于海拔4000米高度。

在西巴布亚省边境因Covid-19疫情遭关闭前，媒体人就已很难进入印尼的这一地区。由美企Freeport在当地开发经营的Grasberg矿区，更是在印尼军队的守卫下，如同一座军事堡垒。

当地工会人士介绍说，2020年8月24日周一，全球最大金矿的矿工们受够了Covid-19疫情期间历时数月之久的艰难工作条件离开岗位。矿工们提出两大诉求： 第一涉及在疫情期间实施的规定，矿工必须呆在矿场六个月，不可以探望亲属，就算有家人，甚至是妻儿去世，都不可以。因为，没有车辆可以前往；第二，促使矿工们阻断道路的缘由，是因为他们认为疫情期间资方采取的措施不足，觉得矿场的机械程序被忽略了。

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当地原住民也有看法

面对法新社的询问，资方一名发言人表示，正在研究矿工们所提出的要求。企业曾在2020年初发表声明，目标是在今年把金和铜的开采量增加30%至40%。为此，达成妥协，尽快复工乃大势所需。不过，山区里的部落原住民依然认为，这一矿场是他们祖地遭剥夺的象征，被用于开采矿石。

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