日本首相安倍晋三健康状况传闻欠安

日本安倍首相(Shinzo Abe)在一周内两次前往首都的一家医院接受进一步的健康检查所引起的不安在加剧。他在2007年9月第一次首相任期的离职缘由就是健康原因。安倍首相当前的民意支持率，因Covid-19疫情触底。

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据本台RFI法广记者Frédéric.C周四（2020年8月27日）发自东京的报道，日本安倍首相承诺会在8月28日周五提供其医学检查的详情。安倍晋三自17岁起就患有溃疡性结肠炎。2007年， 他首次出任日本首相刚满一年，就因此病发作而离任。安倍当时解释说，他每天需要如厕三十次。安倍在2012年重新执政后，药物使之得以缓解痛楚。但如今旧病可能已复发。据其亲信透露，安倍可能曾在七月初咳血。

安倍首相的这届任期原本还有一年，应在2021年9月届满。日本媒体现在担心，安倍首相能否撑到换届？日本舆论甚至还开始论及 « 安倍时代»的终结。人们仔细观察着安倍外观的变化，比较他每天行走的步数和他通常的节奏。不过，安倍于本周在医院做完第二次检查后，还打破了一项纪录，超过2800天成为日本历史上执政最长的首相。他想要坚持执政到2021年9月为了荣耀，如果2021年的东京夏季奥运会得以如期举行。

安倍民意因Covid-19疫情触底

安倍晋三首相健康状况不佳的消息，恰逢其支持率在民调中触底。超过70%日本人对其Coronavirus疫情的管理感到不满。

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然而，日本的这一危机管理，要比欧洲和美国更好。1亿2千6百万人口中，目前有大约6万2千人确诊，1千2百人病亡。但疫情在7月份再次爆发，民众指责安倍，侧重经济，低估了疫情的严重性，所做的检测数量不多。

日本执政党正在竭尽全力为首相提前离任做准备。安倍忽视了为应对Covid-19疫情冲击，重新塑造新的社会和增长模式而展开结构性改革。安倍的潜在接班人中没有改革派人士。而其对立面目前看不出会是一种可靠的轮换。

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