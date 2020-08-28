安倍晋三请辞了 麻生或被看好继任

日本首相安倍晋三周五（28日）宣布因健康理由请辞，会留任至选出继任人。他透露于6月检查时发现溃疡性大肠炎复发迹象，健康状况开始恶化，至8月确认复发。他因此决定请辞，暂时放下职务休养，恢复健康后再为人民服务。他的任期仍有一年，对无法回应人民的托付感到抱歉。

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据东网今天报道称，安倍晋三宣布辞任首相，专心治疗大肠炎。

据安倍表示，在2007年患溃疡性大肠炎时突然辞去首相职位，之后有新特效药让他才能重返岗位。今年6月体检时，医生称其大肠炎可能复发，他7月开始感不适，到今个月确认复发，开始使用新的药物治疗。他称自己在逾7年的任期一直全力以赴，如今病情可能影响政治判断，认为这样不可行，决定请辞。

安倍续指，自己的任期尚有1年，提前辞职对国民感抱歉及遗憾。有记者问到安倍不能一边工作一边治疗是否病重，又问及可能的接任人选，安倍称可以在任内接受治疗，但7月的自民党异动，加重工作负担，周一（24日）到医院覆诊时，已决定辞职。

安倍有意辞职的消息最先由日本放送协会报道（NHK）。

据东网说，安倍于周一（24日）连续执政超过2800天，是日本宪政史上任期最久的首相。NHK指，目前接任呼声最高的是麻生太郎，之后是内阁官房长官菅义伟、外相茂木敏充、总务大臣高市早苗，早前表明有意在“后安倍年代”竞逐首相之位的防衞大臣河野太郎则排第5。