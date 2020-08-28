安倍表示辞去总理总裁之职

日本首相安倍在28日午后，在自民党总部与自民党干事长二阶俊博举行会谈，表达辞去自民党总裁和首相一职的意思，并商讨了今后党的运营等问题。

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安倍在自民党干部会议上表示：由于溃疡性大肠炎发作，需要持续治疗一段时间，为了不像2007年那样突然辞职给大家添很多麻烦，因此作出了决断。

他说：由于有病，已经难以作出正确的政治判断。

28日安倍首相举行的记者会，表示将辞去首相和自民党总裁。但是安倍表示在新的自民党总裁选出之前，将继续担任首相。

他指出：13年前，作为我的宿疾溃疡性大肠炎恶化，仅仅1年间就突然辞去首相一职，给国民添了很大的麻烦。此后，幸运的是，有了特效新药，使我的健康状态非常良好好，在广大国民的支持下，再次担负起首相的重大责任。这近8年的时间里，一边控制宿疾，每天都竭尽全力顺利地完成首相的工作，可是，在今年6月的定期健诊中，发现有复发的征候。

此后一面治疗，一边工作，上个月中旬，体力严重消耗。8月上旬确认溃疡性大肠炎的复发。作为今后的治疗，在现在药物所有药物的基础上，决定增加新药的投入。本星期所进行的再诊察，证明投药有效,但是投药要在某种程度的继续进行，不能疏忽。

政治最重要的就是结果，近8年来，也就是7年8个月以来，为了得出结果，我竭尽全力，，但是如果由于疾病和治疗，在体力无法完满工作的苦痛之中，会在重要的政治问题误判，在面对国民之重托而没有自信的状态中，就不应继续总理的职务。

据悉，溃疡性大肠炎一直困扰着安倍。安倍首相在第1次安倍政权时代的2007年8月，由于自民党在这一年7月29日投开票的参议院选举中惨败，他受到了很大的打击，溃疡性大肠炎恶化，但是当时他们没有公开，在盂兰盆节结束后出访印度，8月27日实行自民党党和内阁人事的改编，9月10日召集临时国会，但是在实行代表质疑前的9月12日突然表明退任。第二次参选自民党总裁时，他声称发现了特效药，他的病完全不要紧了。