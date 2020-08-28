日本首相请辞后 马克龙赞扬安倍是推动日本社会和经济走向现代化的人物

日本媒体8月28日援引自民党消息人士报道称，首相安倍晋三因身体原因基本决定辞职。法国总统马克龙表示：安倍晋三是推动日本社会和经济走向现代化的人物，并给予了女性更重要的地位。

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自2012年12月第二次上台以来，安倍已连续执政近8年。美国媒体报道，日本首相安倍晋三辞职，标示着日本一个不寻常稳定时代的结束，他第二度执政任期内与美国总统特朗普建立了牢固关系，但他奉行的“超国家主义”也激怒了韩国与中国。

安倍出生于日本政治世家，从小就被培养追随外祖父前首相岸信介的脚步。安倍寻求以更强大的军队，使日本成为“正常”且“美丽”的国家。

安倍拥护美日军事同盟，与特朗普建立融洽关系，五度一起打高尔夫球，数十度通话。他也曾带美国前总统奥巴马到访广岛原爆遗址。

2015年4月，安倍成为首位在美国国会参众两院联席会议演说的日本领袖。数月后，他推动通过立法，允许自卫队在日本境外与美国更紧密合作。

安倍在任内后期持续强化军事能力，以因应朝鲜发动导弹攻击或中国袭击东海钓鱼台列屿的威胁。

伍德罗·威尔逊国际学者中心（Woodrow Wilson Center）日本专家 后藤志保子（Shihoko Goto）指出，安倍最大的贡献是促成日本在海内外政治稳定。

后藤志保子表示，安倍投入大量时间、精力及个人声誉，与特朗普培养关系。特朗普从德国等地 单方面撤军，却没有对日本这么做，可说是安倍的功绩之一。

美国媒体报道，安倍最大的失败可能是因为缺乏公众支持，无法实现岸信介长年抱持的目标，没有能够正式改写由美国起草的日本和平宪法。安倍及他的极保守支持者认为，这套宪法是日本二战败后的羞辱前人留下的功业。

安倍也没有能够达成解决数起战时遗留问题的目标，包括与朝鲜关系正常化、结束岛屿主权争端及与俄罗斯签署和平条约。