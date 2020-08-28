金正恩官媒露面 视察风灾

据韩国媒体引述据朝中社28日报道，朝鲜国务委员会委员长金正恩近日视察黄海南道台风灾区了解灾情。近期有关于金正恩健康及执掌政权不同消息，朝鲜官方微妙报导金正恩视察风灾。

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韩联社今天报道称，据朝中社28日报道，朝鲜国务委员会委员长金正恩近日视察黄海南道台风灾区了解灾情，他高度评价国家危机能力得到提升，并指示各部门尽快采取措施将农业损失降至最低。这是金正恩6-7日视察黄海北道大青里银波郡洪水灾区后时隔20多天再次访问台风灾区。虽然具体日期不详，但考虑今年第8号台风“巴威”27日凌晨登陆黄海道和朝媒通常在次日报道领袖视察消息等因素，推测他可能在前一日下午进行视察。

据朝鲜官方消息，金正恩听取了黄海南道党委员会委员长李哲万汇报的具体灾情，并表示所幸台风造成的损失小于预期，称赞所有党组织和干部彻底落实党中央的防台措施，减少人员伤亡等各种灾害损失。他还积极评价国家危机管理体系和应对能力明显提升。官方消息说，金正恩指示各部门与农业科学研究机构合作准确掌握农业领域受灾规模，尽快制定应对方案。金正恩强调，与民众同甘共苦，共克时艰是党的首要课题，并指示党中央委员会各部门动员一切力量尽快完成农村灾区修复重建工作。

韩联社引据分析认为，金正恩继黄海北道大青里银波郡后再度视察黄海南道，是因为黄海道是朝鲜最大粮仓，也可能意在巩固最高领导人注重居民安全等的爱民形象。