印度一位反贪律师挑战最高司法当局

最近几周以来，印度一名律师的命运引发舆论关注。他因指责印度最高法院动摇了公众对司法机构的信任，现正在等待判决。

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据本台RFI法广记者Côme Bastin周五（2020年8月28日）发自班加罗尔的报道，印度律师Prashant Bhushan遭诉讼的正式原因是由于两条推文。一条是说，当历史学家们将研究民主是如何在印度被摧毁时，他们将特别关注过去六年来最高法院的角色；另一条推文是他质疑执政党人民党在最高法院里的一名法官，驾摩托车不戴口罩炫耀。这名律师因上述推文遭追究责任。

律师Prashant Bhushan长期以来批评印度司法体系。据其律师透露，他揭露了印度最高法院运作的一些严重问题，还严厉批评印度社会里的侵犯人权和政治生活中的贪污腐败，其中包括某些敏感的军售合同。最高法院给予他反省的机会，让他在8月24日之前收回言论，避免受惩。但他一反其道。

律师Prashant Bhushan自言对被控颠覆感到烦恼，但他又明确表示，为了印度国家利益不收回其言论。为了自辩，他备好了一份有160页的申请书，表示为针对某些如今负责其案件法官的直接指控承责。而印度最高法院已宣布其有罪，但问题是如何量刑。可以是简单罚款了事，也可以判刑入狱半年。他的律师认为，法庭将予以宽大处理。这一案子的宣判日期定在两周后的9月10日。

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