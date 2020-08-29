国际社会高度评价安倍首相的贡献

28日安倍首相举行的记者会，表示因宿疾溃疡性大肠炎恶化，将辞去首相和自民党总裁职务，为此，国际社会对安倍首相因病表明辞职纷纷表示慰问，并对他长时间作为日本首相所作出的贡献给予了高度评价。

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联合国秘书长古特雷斯在28日指出：对安倍首相为了对应国际化的课题，一贯与联合国建设性的合作表示敬意。

美国总统特朗普28日在总统专机内向媒体谈及安倍首相表示辞职时说;日本首相安倍晋三是“非常好的朋友，对他表示最崇高的敬意。”在谈到他决定辞职时特兰普表示：“他一定很难过。”

据说安倍晋三和特朗普已定31日举行电话会谈。

美国民主党总统候选人拜登在担任奥巴马总统时代的副总统时曾与安倍有过密切交往，他在推特上发表了两人的在日本的合影，并指出：虽然辞职时很悲伤的事，但是强有力的同盟关系还将继续。

韩国总统府表示：突然宣布将辞职非常遗憾，在谈及日韩关系时指出：韩国将与新选出的首相一起，为增进两国的友好合作关系继续努力。

中国外交部发言人赵立坚29日就日本首相安倍晋三宣布辞职答记者时指出，近年来，中日关系重回正轨并取得新的发展，两国领导人就推动构建契合新时代要求的中日关系达成重要共识。我们对安倍首相为此所做的重要努力表示积极评价，同时祝愿他早日康复。