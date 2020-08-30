日本新总理将在9月17日诞生

28日安倍首相举行的记者会，表示因宿疾溃疡性大肠炎恶化，将辞去首相和自民党总裁职务，为此日本自民党内开始了总裁竞选准备活动，大致决定9月15日举行自民党总裁选，然后在9月17日召开临时国会，并在众参两院总会上指定新的日本首相。

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目前现任自民党政调会长岸田文雄、官房长官菅义伟已表示有意参加自民党总裁竞选，岸田文雄一直有意竞选总裁，而菅义伟基本决定参加总裁选举，他已向干事长二阶俊博告知此事。一直和安倍保持距离的前干事长石破茂则表示：要看这次选举是否有党员、党友参加投票，如果没有党员、党友投票，他本人当选的门槛很高。

按照自民党的党章，如果上一任自民党总裁任满到期，自民党将召开党大会选举总裁。将由自民党所属国会议员、日本全国的自民党党员·党友一起投票。截至2019年，自民党约有109万成员。在本次总裁选举中，如果采用这种选举方法，自民党国会议员票为394票，党员党友票也为394票，如果参选者都没有超过半数，将举行得票排前两位的参选者进行决胜选，在2012年9月的自民党总裁选举中，在各都道府县党员、党友的投票中，石破茂获得过半数的165票，而居第2位的安倍晋三只有87票。总得票数石破也居首位。由于没有过半数，石破与位居第二位的安倍进行了决战投票，决战投票没有党员、党友参加，只有议员投票，石破在决战投票中输给了安倍。

但是这次由于安倍总裁任期没有到期，因此基本上会省略党员、党友投票，可能会采取召开众参两院议员总会及全体议员和自民党都道府县联合会代表参加的选举方式，经过投票，获得过半数有效票的候选人将当选自民党总裁。如果第一次投票没有候选人票数过半，将举行得票排前两位的参选者进行决胜选。

由于现在自民党掌握日本国会多数议席，当选自民党总裁就意味着成为日本首相（总理），众参两院总会的首相指名只是一种形式，在野党也会提出其他的首相人选，但会被占多数席位的执政党自民党和公明党否决。