Covid-19病毒反扑 韩国强化防疫措施

韩国首都大首尔区从周日起开始强化防疫措施。在此之前，韩国连续三天的新确诊Covid-19患者人数接近300，其中周六的确诊人数299，距离300之限仅一步之遥。

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据本台RFI法广记者Stéphane.L周日（2020年8月30日）发自东亚的报道，咖啡馆深受韩国市民钟爱，现在无法当场品味了，换句话说，就是只能外卖了。餐厅服务到晚上9点（21点），之后就得打包。此外，当局禁止宗教仪式活动，体育俱乐部ˎ 电子游戏室，以及台球，卡拉OK等，所有超过十个人的聚会活动都已被禁。还有一个措施改变了家长的生活，夜课ˎ 跆拳道和其它校后课余活动，只要超过10人参与都暂停。

远程工作和限制探访老年人

总之，预防病毒性肺炎的负责人们要求尽量避免人际接触。养老院已暂停探访活动。政府机构和公营部门的三分之一公务员在家工作，远程工作也在企业里被推广。新规还对弱势群体及风险区域采取了相应的举措，预计有效期至下周日。韩国到目前为止还没有过全面禁足，封城是小步推进，以避免经济受阻。目前疫情防控措施层级为2.5，如果疫情蔓延依然无法得以缓和，则将把防控层级提升至3。这种数字化的层级体系，在本次卫生危机初期并不存在，那时的预警是以疫情层度-严重和很严重。

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在大邱，今年二月份时的疫情中心，本周在一座基督教堂发现了新的群发病例。世界各地应对Covid-19疫情的方式各不相同，英国BBC常驻首尔的一名记者8月28日周五提到，韩国在一个月里有4000人确诊，就此决定远程工作，而英国则是在一周里有4000人确诊，就认为回办公室工作的时刻到了。

韩国到目前为止，通过展开大规模的检测，追踪与隔离遭病毒感染者，得以遏制SARS-CoV-2的蔓延。但最近几周的疫情变化，造成对病毒追踪上的困难。如今的忧虑是，韩国首都人口密集，以首尔为核心的首都圈人口占全国总人口近半。

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