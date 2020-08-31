印度前总统慕克吉辞世 享寿84岁

曾无惧中国压力与西藏精神领袖达赖喇嘛会面的印度前总统慕克吉本月确诊感染新冠病毒，31日病情恶化辞世，享寿84岁。印度总理莫迪等政治领袖表达哀悼之意。虽然印度中央政治领袖中已有多人确诊感染新冠病毒，但慕克吉（Pranab Mukherjee）可能是这波疫情中染疫病逝的第一位。

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慕克吉8月初入院接受脑部手术，10日因在家中摔倒而再度入院接受手术清除脑部血块，并在手术前接受新型冠状病毒检测，确诊感染新冠，隔天就因呼吸困难而接上呼吸器。医生31日上午警告慕克吉病况危险，不久后他儿子阿比吉特（Abhijit Mukherjee）也推文要人们为他的父亲祈祷。

在发出上述推文3小时后，阿比吉特推文说：“怀着沉重的心情通知你们，尽管陆军RR医院（RR Hospital）医生尽了最大努力，但我的父亲慕克吉还是在刚刚去世了。”

印度News 18等媒体报导，慕克吉的病况从30日晚开始恶化，RR医院31日发出声明说，慕克吉因肺部感染死于败血症状。

印度知名政治人物对慕克吉辞世推文表达哀痛之意，莫迪推文赞扬慕克吉对印度的国家发展留下不可抹灭的印记，推崇他是位杰出的学者和伟大的政治家，在政治领域和社会各阶层都受到钦佩。

国大党领袖拉胡尔．甘地（Rahul Gandhi）也推文对同党前辈的去世表达极度悲伤，除向他致敬外，也对他的家人表达深切的哀悼之意。

慕克吉曾从担任教师和新闻记者，1969年以国大党党员的身分首度进入国会，在国会上院担任议员，从此展开他长达51年的国会议员生涯，7次担任国会议员，并于3个总理的内阁担任过外交、国防和财政等部会首长。

甘地夫人（Indira Gandhi）在担任总理时称赞慕克吉是忠诚而保守祕密的人；在国大党陷入分裂危机时，慕克吉也与甘地夫人站在一起渡过难关。

慕克吉2012年被印度国会和各省市议会组成的选举团选为总统，并于莫迪政府2014年上台后继续总统任期，期间虽然与莫迪有许多政见不合，但仍保持风度不公开与莫迪的问题，直到2017年7月从总统职务上退休后，才公开对莫迪的政策提出批评。

慕克吉担任总统期间，无惧中国压力，于2016年12月10日国际人权日邀请西藏精神领袖达赖喇嘛进入总统府参与活动，更于隔天单独会见达赖喇嘛，引起中国的抗议。