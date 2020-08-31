安倍与特朗普举行电话会谈

日本首相安倍晋三31日与美国总统特朗普举行了电话会谈。

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安倍晋三8月28日傍晚5时在首相官邸举行记者会，向全体国民表明因宿疾再发，将辞去首相一职，特朗普28日在总统专机内向媒体谈及安倍首相表示辞职时说;日本首相安倍晋三是“非常好的朋友，对他表示最崇高的敬意。”在谈到他决定辞职时特朗表示：“他一定很难过。”那时应美方提议，决定安倍晋三和特朗普定于31日举行电话会谈，会谈持续了约30分钟。

在日美首脑会谈中，安倍直接告诉特朗普，由于宿疾“溃疡性大肠炎”复发，将在任期中途辞职。

特朗普则表示“对最亲密的朋友安倍首相的辞职感到惋惜和寂寞”，“希望好好疗养，恢复健康”，并称赞安倍是“日本历史上最伟大的首相，工作非常出色”。

会谈中，安倍表示希望在朝鲜绑架日本人方面和新型冠状病毒的对策上与美国进一步合作，商定日美合作推进新型冠状病毒治疗药与疫苗研发。

由于日本已放弃陆上 “陆基宙斯盾系统”计划，安倍向特朗普总统说明了探讨新的导弹防御体系的抑制力的状况，并表示将推进其具体化。

安倍在会谈中谈及下任首相时安倍表示：“继续强化日美同盟的方针将不会改变，希望美方放心。”

两首脑约定在明年的东京奥运会和残奥会上再会。

特朗普在8月31日在自己的推特中写道：和决定辞职的安倍首相“刚才举行了非常好的会谈”，他说安倍是“日本史上最伟大的首相”，“日美关系取得了前所未有的发展。”

两首脑31日进行的电话会谈是第37次会谈，面对面会谈达51次，两国首脑上一次电话会谈于5月8日进行。