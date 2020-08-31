日本16日选出新首相 安倍接班人菅义伟呼声高

日本首相、执政党自民党党魁安倍晋三28日宣布请辞，自民党将举行党魁选举，党内第一、第二大派阀倾向挺内阁官房长官菅义伟。菅义伟如果当选党魁，快则于16日被选为新首相。

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71岁的菅义伟大致决定出马参选自民党党魁（自民党称总裁），自民党内的各派阀积极研议是否挺菅义伟。

目前已表态要出马角逐的有现任政调会会长岸田文雄，菅义伟和自民党前干事长石破茂还没有正式表态。

岸田31日在首相官邸（行政中心）与安倍会面，请求安倍支持。岸田也与率领竹下派的前总务会长竹下亘、在竹下派具很大影响力的前参议员青木干雄会面。岸田31日在记者会上说：“会战到最后，不轻言放弃。即使是在逆风中也要持续奋战。”

媒体民调一直保持领先的石破31日对媒体说：“离做出决定的日子不会太远。不能背叛很多人的心意。”

已知细田派、麻生派、二阶派、石原派倾向支持菅义伟，菅义伟本身虽没有派阀，但有约30名挺他的国会议员。

31日自民党内十几名无派阀、比较亲菅义伟的国会议员去劝菅义伟出马参选。

日本经济新闻报导，党内第一、第二大派阀细田派及麻生派决定挺菅，一般看来是反映了首相安倍的意向。

这次因是安倍临时请辞，在紧急情况下，自民党执行部倾向不举行党员投票，而是採以国会议员（394票）加47都道府县（各3票）总计535票的方式选出党魁。

自民党的派阀旗下国会议员多寡依次是细田派98人、麻生派54人、竹下派54人、岸田派47人、二阶派47人、石破派19人、石原派11人、无派阀者64人。若要出马角逐党魁至少需有20人推荐。

自民党党魁选举预定9月8日公告、可能于14日举行投开票。

日本产经新闻报导，朝野政党正协商安排9月16日召开临时国会，当天可望选出新首相。