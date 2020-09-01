日本舆论认为菅义伟最有望当选日本新首相

自民党总裁选将在9月14举行。目前，现任自民党政调会长岸田文雄、官房长官菅义伟和前干事长石破茂已表示有意参加自民党总裁竞选，总裁竞选将在这三个人中进行。而舆论普遍认为：官房长官菅义伟最有希望当选自民党总裁并出任首相。

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日本经济新闻（中文版：日经中文网）与东京电视台在日本首相安倍晋三表明将辞职后，于8月29-30日实施了紧急舆论调查。对于“适合担任下一任首相的人”，石破茂的支持率位居首位，达到28％。紧随其后的是河野太郎，为15％，小泉进次郎为14％，菅义伟以11％位列第4位，政调会长岸田文雄以6％排名第5位。

目前河野太郎和小泉进次郎已表示将不参加自民党总裁选举。而自民党1日上午召开总务会会议。鉴于首相安倍晋三表明辞职，党高层认为首相突然辞职属于党章中的“需要紧急应对”的状况，决定不实施党员和党友投票，而是采取众参两院全体议员和每一个自民党都道府县联合会派3名代表参加选举的方式举行，如果采取这种方式，那么尽管石破茂在民众中最有人气，也难于取胜，在2012年9月的自民党总裁选举中，石破茂虽然党员党友票远远超过安倍，总票数也超过安倍，但是由于两人都没有超过半数，进行了决战投票，在决战投票中，地方的党员党友票无效，全由国会议员投票决定，因此石破输给安倍。

而在自民党议员的派阀中，细田派、麻生派、二阶派三大派系已决定支持菅义伟与岸田、石破两人对抗，竹下派也开始朝着支持菅义伟的方向展开了协调，这四大派阀约占自民党全体议员的64%，而以岸田文雄为会长的岸田派只有47人，以石破茂为会长的石破派仅19日人。

从选举方式和三名候选人支持力量来看，舆论普遍认为菅义伟最有望当选日本新首相。