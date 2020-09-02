印度特种兵部队一藏裔士兵在中印边境冲突中丧生

2020年9月2日，印度中央预备警察部队（CRPF）的工作人员在通向拉达克的高速公路上的检查站守卫，该高速公路通向克什米尔甘德巴尔地区的甘加吉尔.

一度稍有平静的中印边境冲突近日再次出现紧张。最近48小时内，双方在拉达克地区两次发生冲突。据流亡藏人议会一名议员周二向法新社透露，印度特种兵部队中一名原籍藏族的士兵8月29日晚在中印边境的冲突中丧生。这是最近几天的冲突中首次有人员伤亡报道。

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中印两国政府近日均未公开任何人员伤亡的消息。但这名长期关注前西藏政治犯的藏人流亡议会女议员向法新社表示，上周六晚，一名藏裔士兵在冲突中丧生。她将他称为“烈士”。她补充说，另一名印度特种兵在冲突中受伤。她表示，印度特种兵部队中有很多藏裔士兵。

两天来，中印双方相互指责对方于上周六晚越过两国实际控制线，应当对发生冲突负责。

印度军方周一指称中国军队有改变现状的挑衅动作。而中国军方则认为是印度军队周一在控制线附近的行动“严重侵犯中国领土主权”，要求印方撤离。

周二，印度外长表示，两国军队官员正在就缓解紧张局势商谈，而中方在此之际挑起事端。印度媒体引述印度军方消息称，是中国军队试图占领海拔４千多米的班公湖周边的山头。印度一直声称对这些山头拥有主权。

中国外交部发言人华春莹９月１日在北京的例行记者会上，指责印方在中印边界西段班公湖以南地区及热钦山口附近再次“非法越线”，造成边境局势再度紧张。

中印两国边境争端由来已久。事实上作为两国边境线的实际控制线的划定并不明确。双方经常互相指责对方越界。今年6月15日，双方军队在拉达卡地区曾发生激烈冲突，印方有20人丧生，中方则从未公开具体的伤亡数字。这是两国间最近45年来最严重的流血冲突。这些冲突在印度境内激起民间反华浪潮。