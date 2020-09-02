德国宣布树立印太地区政策准则：寻求经济伙伴多元化避免单一依赖

德国外交部9月1日发布了题为“德国-欧洲-亚洲：共同塑造21世纪：德国政府对印太地区采纳政策准则”的政治文件。德方表示，“在过去几年中，从经济和政治角度来看，印太地区的重要性都显著增强。德国政府现正在为面对该地区国家的未来政策制定路线。”

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德国外交部的新闻稿指出，由于世界上超过一半的人口都住在印度洋和太平洋周边的国家，再加上最近数十年来诸如越南、中国和印度等区域内国家已实现了经济的快速增长，该地区目前占全球GDP的近40％。随着亚洲的崛起，该地区在经济和政治上的重要性也在提高。同时，在该地区影响力的战略竞争也在加剧。印太地区正在成为塑造21世纪国际秩序的关键。德方认为，印太地区地缘政治权力结构的变化也直接影响到德国。欧洲和印太地区的经济通过全球供应链紧密相连。由于全球主要的贸易路线经过印度洋、南中国海和太平洋。德方认为，如果该地区出现冲突会对区域内的安全与稳定产生不利影响，也将对德国产生影响。

声明指，这也是德方希望与印太地区内国家增加合作的原因。德国政府为此也采纳了区域性政策准则，德联邦外长马斯（Heiko Maas）表示，“在未来几十年中，我们的繁荣和地缘政治影响将取决于我们与印太地区国家合作的方式。那里比其他任何地方都重要，是以国际规则为基准的未来秩序的外形将被决定的地方。我们希望帮助塑造这一秩序，使之建立在规则和国际合作的基础上，而不是强者的法律。”

声明称，“德国在制定这一战略时，正在为塑造印太地区的国际秩序作出积极的贡献。 新冠疫情大流行及其影响再次表明，我们正面临全球挑战，只有通过各国共同努力才能克服这些挑战。因此，一个重要的目标是加强国际合作的结构，特别是加强东盟（ASEAN）的能力，德方并希望与之进一步合作。”

声明称，“世界（特别是印太地区）面临的最大挑战之一是与气候变化和海洋污染的斗争。德国政府希望与印太地区的国家合作，在这里找到解决方案。”其续指，“德国希望在许多领域与该地区的国家进行更深入的合作，无论是加强法治和人权还是加强文化、教育和科学领域的交流。在这种情况下，安全政策部门发挥着特殊的作用。”

德方表示，“经济关系也将得到扩大，例如，通过与印太地区其他国家缔结欧盟自由贸易协定。其目的还必须是通过使伙伴关系多样化来避免单方面的依赖。其他主题包括未来的数字化转型、连接性和有远见的技术，这些问题对于德国的全球竞争力至关重要。这也包括关于自由获取信息和防止假消息的社会讨论。”声明称，“通过这些政策准则内容，德国政府的目标尤其是促进欧洲的印太战略。因此，该战略采用了欧洲的政策方针，并为欧盟范围内的紧密合作提供了出发点。”