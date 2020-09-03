被指“海上帝国” 中国副外长：美国已成南海和平的最大威胁者

中国外交部副部长罗照辉9月2日在出席活动，当谈及南海争议问题时表示，“事实证明，美国已成为南海和平的最大威胁者，已成为南海合作发展繁荣的搅局者和绊脚石。”此前，华盛顿在今年7月宣布否定了北京对南海绝大多数争议海域的主权声索的合法性。

广告 继续浏览后续

据公开资料显示，1962年2月生的罗照辉是中国外交部分管亚洲地区、条约法律、边界与海洋事务和领事工作的副部长。他当天在出席由中方举办的“合作视角下的南海”视频国际研讨会时发表了主旨演讲。中国国务委员兼外长王毅为研讨会作书面开幕致辞。

罗照辉在讲话中称，“新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，单边主义和贸易霸凌主义盛行，美国搅局南海，遏阻中国，世界面临的不确定、不稳定因素增多。东亚合作系列外长会将于下周举行。本地区国家就南海问题发出的信号无疑将引起关注”。他续指，“在此背景下，中国愿重申在南海问题上的立场和承诺没有变化。正如王毅国务委员在致辞中所言，我们将继续同东盟国家一道努力，共同把南海建成和平、友好、合作之海。”

罗照辉强调，“回顾历史不难发现，中国在南海的主张具有充分的历史和法理依据。中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权”。他并称，“南海仲裁案解决不了南海问题，中国对仲裁案的立场是明确的、坚定的，具有充分的国际法依据”。他提出，“美国的介入是南海风险之源，地区国家同声共气，坚决维护南海和平稳定。”

罗照辉称，“近期美国在南海频频挑事。它不仅违背不选边站队的承诺，否定中国的合法利益，支持仲裁案，而且还耀武扬威，大秀肌肉，持续加大南海军事活动的频率和烈度。”他声称，“美国介入南海事务，目的是绑架地区国家，在中国和东盟国家之间打楔子、搞分裂，逼迫东盟国家选边站队。一个动荡不安的南海只会服务美国的利益和全球野心，而地区国家却不得不为此付出代价。事实证明，美国已成为南海和平的最大威胁者，已成为南海合作发展繁荣的搅局者和绊脚石。”

罗照辉表示，“美国不仅是针对南海，还拉拢日本、印度、澳大利亚组建‘四国机制’(亦被称为‘亚洲小北约’)搞反华小圈子。这显示美国仍在奉行‘冷战’思维。我们不惹事，也决不怕事。我们不会随美起舞，而要用冷静和理智，战胜其冲动和焦躁，在坚定捍卫自身主权、安全和发展利益的同时，愿与美方共同推动以协调、合作、稳定为基调的中美关系。”他强调，如地区局势持续恶化，本地区国家不可能独善其身，并称“绝不能让南海变成国际政治的角斗场。”

华盛顿方面，美国国务卿蓬佩奥7月13日发表声明，明确宣布美方认为北京对南中国海大多数海域的离岸资源权利主张是“完全不合法的”，美方也不承认北京所宣称的曾母暗沙(詹姆斯暗沙)为中国最南端领土的说法。他还谴责北京使用“强权即公理”的恐吓手段损害东南亚国家的主权。蓬佩奥在声明中说，“世界不允许北京将南中国海视为其海上帝国。美国与我们的东南亚盟国与合作伙伴站在一起，根据国际法赋予它们的权利和义务，来维护它们对离岸资源的主权。我们与国际社会站在一起，捍卫海洋自由，尊重主权，并拒绝任何在南中国海或更广阔的地区任何推动‘强权即公理’的做法。”

此外，美国国防部长埃斯珀8月26日在出现活动时发布演讲指出，“美国有责任发挥主导作用。长期以来，我们都是一个太平洋国家、一个印太国家。”他强调，“我们不会向任何国家让出这个地区，连一寸土地也不会，不管这个国家认为自己的政府模式、自己的人权观、主权观、新闻自由观、宗教自由观、集会自由观等所有的观念都比我们中许多国家是如何好。”