印度陆军参谋长：有信心通过对话解决印中边境对峙问题

针对印中两国军方近日在边境对峙加剧的局势。印度陆军参谋长马诺伊·纳拉万尼（Mukund Naravane）9月3日前往克什米尔拉达克地区的列城，并对两国边境对峙的印军战备情况展开为期两天的视察。

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纳拉万尼在4日接受印度ANI通讯社采访时表示，印度实控线（LAC）沿线的局势“微妙而严峻”，印度军队有必要采取“预防措施”。他说，“在过去两三个月内，（边境）局势变得紧张。”与此同时，纳拉万尼指出，中印之间保持着军事和外交层面的接触，“这些合作正在且未来会一直持续下去”。

他告诉ANI通讯社称，“我们非常确信，我们（和中方）会通过对话谈判解决彼此之间存在的分歧。我们将确保现状不会改变，我们有能力维护自己的利益。”报道称，3日抵达列城后，纳拉万尼与前线军官交谈，视察了与中方对峙3个多月的印军部队战备情况。据悉，纳拉万尼今年1月正式出任印度陆军参谋长，是印度陆军军职最高的军官。2018年至2019年，他曾担任印度陆军东部战区司令，管辖区域覆盖中印之间的边界争议地区。

列城是地处克什米尔拉达克地区的一座城市，是中印边境西段中印军重要的军事重镇，印军第14军总部所在地，距离中印最近的冲突地加勒万河谷不远。印度国防部长拉吉纳特·辛格曾于7月到访此地。

另有消息称，中国国防部长魏凤和与印度国防部长辛格（ Rajnath Singh）将于当地时间周五晚在俄罗斯首都莫斯科会面。有报道指，来自印度外交部的高官同样将会当场。对此，中国外交部发言人华春莹在当天回答相关质询时表示，“你提到的情况我还不掌握，建议你向中国国防部了解。”

她说，“对于边境地区最近出现的事态，中印双方正通过外交和军事渠道保持着密切沟通。我们希望同印方通过磋商妥善解决有关问题，共同维护边境地区的和平与安宁。这是符合中印两国人民利益。”而如若两国防长此次会面成行，将是自6月以来中印边境冲突激化后的一次重要部长级会面。