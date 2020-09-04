网传解放军苏35战机被台军击落 台空军辟谣：子虚乌有

9月4日在推特等社交媒体平台上有多个关注亚洲防务问题的账户纷纷转发，“台湾击落一架解放军苏-35战机”的信息并配上疑似飞机坠落冒烟和飞行员躺地的视频。对此，台湾国防部和空军司令部分别以推文和新闻稿的形式，驳斥此为假新闻，并称“子虚乌有，完全不是事实，并强烈谴责这种恶意行为。”

广告 继续浏览后续

周五稍早在推特和脸书上诸如，“ Defence Aviation Post”等多个英文防务问题账户相继传出消息指，“一架解放军空军的SU-35战机在穿越海峡中线，入侵台方领空时遭台湾军队击落，飞行员受伤并被逮捕”。相关消息还大多配上了疑似飞机坠落冒烟起火，及飞机坠毁后波及周边民宅和飞行员跳伞躺地被民众围观上前的视频。这一传言还得到了推特上不少印度网友的转发。

据中央社报导，台空军司令部周五稍后发表新闻稿驳斥此为假消息、子虚乌有，完全不是事实。台空军强调，“对于网路上有心人士刻意制造、传播不实的假讯息，企图混淆视听，居心叵测，空军强烈谴责这种恶意行为；空军也表示，为维护领空安全，空军对于台海周边海、空域状况，将持续采取严密监控作为，并适时提供正确资讯，防止伪假讯息流传，避免造成社会不安，吁请国人放心。”

与此同时，台国防部官方推特账号也发表英文推文指，“针对网上传言称中国苏-35战机被台湾防空系统击落的消息，台空军明确表示这是假新闻。 我们敦促网民不要传播它，并强烈谴责这种恶意行为。”另有传言称，视频中出现的坠落军机事件发生在广西桂林市，机师重伤，但该消息真伪和事件发生时间未获任何官方证实。