中印防长就边境对峙举行会谈 双方表态望尽快降温局势

中国国防部长魏凤和与印度国防部长辛格（Rajnath Singh）在俄罗斯首都莫斯科出席上海合作组织、独立国家联合体、集体安全条约组织成员国国防部长联合会议时，于9月4日晚在莫斯科大都会酒店进行了会晤。这是中印军队6月15日在拉达克地区（Ladakh）的加勒万河谷爆发致命冲突后，两国高层官员首次会面。

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据中国官媒新华社报道，魏凤和告诉印方“近期两国两军关系因边境问题受到严重影响，两国防长面对面就有关问题坦诚交换意见十分重要。造成当前中印边境紧张局势的起因和真相十分清楚，责任完全在印方。中国的领土一寸也不能丢，中国军队完全有决心、有能力、有信心维护国家主权和领土完整。”

他续指，“双方应认真落实习近平主席和莫迪总理达成的重要共识，坚持通过对话协商解决问题。希望印方严格遵守双方达成的一系列协定协议，切实加强对一线部队管控，不越过当前实控线进行挑衅，不采取任何可能引发局势升温的举动，不刻意炒作和传播负面信息。双方应着眼中印两国关系和地区和平稳定大局，共同努力、相向而行，推动当前事态尽快降温缓和，维护中印边境地区的和平与安宁。”

另据印度国防部部长办公室随后发出的推文指，“辛格向中方明确传达了印度在过去几个月中就实际控制线（LAC）上事态发展的立场，包括在印中边界西部地区的加尔万河谷。”推文称，“辛格强调，中国军队的行动，包括大量部队的集结，其侵略行为以及单方面改变现状的企图均违反了双边协议。”印方还指，“辛格明确表示，尽管印度军队一直对边界管理采取非常负责任的态度，但与此同时，我们保护印度主权和领土完整的决心也是毫无疑问的。”

辛格向称，“双方应从领导人的共识中获得指导，认为印中边界地区的和平与安宁对于两国关系的进一步发展至关重要，并且两国均不应让分歧成为争端。”他指出，“因此重要的是，中方应与印方合作，尽早脱离包括潘公湖在内的所有摩擦区域，并按照双边协定和协议，在边界地区逐步缓和局势。”

辛格进一步说，“当前局势应负责任的得到处理，任何一方都不应采取任何可能使局势复杂化或升级边界地区事务的进一步行动。”他强调，“双方应继续进行对话，包括通过外交和军事渠道进行对话，以确保（两军）尽早完全撤离和降温，并使实控线地区早日全面恢复和平与安宁。”