马来西亚高官：不会向中国遣返维吾尔难民

马来西亚总理府部长尤索夫（Mohd Redzuan Md Yusof）近日表示，不会满足中国提出的遣返当地维吾尔难民的要求，而且在这些难民的生命安全受到威胁时将允许他们前往第三国避难。

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据路透社周五的报导指，东南亚国家一直是新疆维吾尔穆斯林民众逃离中国政府打压和拘禁并前往土耳其的中转地区。尤索夫就此表示，马方尊重主权国家管理内部事务的权利，但马来西亚同时承认维吾尔人在中国面临压迫。据悉，尤索夫是在书面回答马来西亚国会质询时做如上表述的，马来西亚的国会网站公布了这个书面答复。报导指出，这是马来西亚政府首次明确表示不会向中国遣返维吾尔难民。

尤索夫在书面答复中写道，“因此，如果有任何的维吾尔难民逃到马来西亚避难，马来西亚决定不会遣返维吾尔难民，即使中国提出要求也不遣返。”他续指，“如果他们担心他们的安全，或可能面临迫害并感觉在他们的祖国不会得到保护和公正对待的话，就允许他们前往第三国。”

目前不清楚这份文件是何时上传的。中国驻马来西亚使馆没有立即就此发表评论。据了解，2018年10月，中国要求马来西亚遣返当地的维吾尔难民，但马来西亚释放了11名维吾尔难民，把他们送到了土耳其。时任马来西亚总理马哈蒂尔（Mahathir Mohamad）说，“中国坚决反对”，但那些被释放的人在马来西亚“没做错任何事”。他随后指出，马来西亚国家太小，不宜就维吾尔人问题与中国对抗。报导还提到，联合国曾表示，有至少一百万维吾尔人和其他穆斯林民众被中国当局关进“职业技能教育培训中心”。面对媒体报道、维吾尔人证词、国际压力及谴责声音，北京则自称，这些中心是为了“预防”式地铲除极端主义并传授新技能。