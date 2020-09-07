东京奥运会或最后裁定无论疫情如何: 开 日本说有人不来也开

原定今年登场的东京奥运因2019冠状病毒疾病大流行延至明年，但全球疫情至今未歇，东京奥运的命运成了各界关注焦点。国际奥会副主席柯兹说，无论如何，明年必将举办这场盛会。日本官员今天说，即便因新冠疫情蔓延导致部分国家不参加，奥运仍然可以举行。

广告 继续浏览后续

原定2020年登场的东京奥运因2019冠状病毒疾病大流行延至2021年，但全球疫情至今未歇，东京奥运的命运成了各界关注焦点。据共同社消息，日本自民党总务会长铃木俊一在6日播放的BS东京电视台节目中，就明夏举行的东京奥运会和残奥会表示，即便因新冠疫情蔓延导致部分国家不参加，奥运仍然可以举行。铃木是前奥运相。

据铃木指出冷战时期，西方阵营抵制了1980年莫斯科奥运，东方阵营抵制了1984年洛杉矶奥运，有过先例。他表示：“即便因新冠导致十几个国家无法参加，从数量上来说（奥运）大概也是成立的。”

该报道称，铃木认为东京奥运能否举行，“新冠疫苗和治疗药能否研制成功是关键”。

根据国际奥委会官员说，不论有无疫情，东京奥运2021如期登场。中央社今天引据国际奥会副主席柯兹说，无论如何，明年必将举办这场盛会。柯兹（John Coates）今天是对法新社说，这将会是一场“征服新型冠状病毒的奥运”。

法新社说，除了世界大战外，奥运从未因其他因素取消过，柯兹（John Coates）接受电话访问时坚决表示，东京奥运将会在修订后的日期如期举行。

国际奥林匹克委员会（IOC）协调委员会（Coordination Commission）主席柯兹说：“无论届时还有没有2019冠状病毒疾病（COVID-19），奥运都会在明年7月23日开幕。”他还说：“东京奥运原将以海啸肆虐后的重建为主题。”他指的是日本东北部2011年发生强震引发海啸。据柯兹指出，“如今看来，这极有可能成为一场征服新型冠状病毒的奥运，是隧道尽头的光明。”

据中央社说，然而，截至目前，日本大致上仍未开放外国观光客入境，而距离新型冠状病毒疾病疫苗问世还有数个月甚至数年之久，东京奥运明年能否如期登场成了各界臆测的焦点。日本官员曾明确表示，东京奥运不会二度顺延至2021年后。

根据最近进行的民调，仅1/4日本受访者希望东京奥运如期在明年登场，大多数人支持再次延期或取消。

柯兹说，尽管将奥运推迟一年是一项“艰钜的任务”，但在奥运确定延期后，日本政府“并未放弃”。据柯兹说：“疫情爆发前，国际奥会主席巴赫（Thomas Bach）说，这是我们见过准备最为充足的一届奥运，当时几乎完工的场馆现在都已落成，选手村令人赞叹，所有交通安排，一切都很棒。”

他也坦承，延期一年对维护场馆、与饭店重新签约，的确都是艰钜的挑战，“所有赞助商和转播权都必须延期”。

日本与国际奥会官员组成的小组上周首度召开会议。柯兹说：“他们当前的任务是研究举办奥运所需的各种应变措施。”

据柯兹说，“有些国家能控制疫情、有些则不然，因此我们的运动员有些将来自疫情控制地区，有些则来自无法控制的地区。总共有206个队伍…日本正在承担一项巨大的任务。”是关键”。