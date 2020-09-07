军备升级 印度将迎第二艘自制核潜艇

为巩固在南亚霸权、印度近年来不断砸重金采购与升级军备，除了让国际军火大厂垂涎三尺的钜额战机订单，海军的航空母舰和潜舰升级也是一大亮点。《Swarajya杂志》透露，从2017年打造完工、历经3年多海上试验后，内部人士向媒体透露，印度海军（Indian Navy）第二艘核子潜舰“艾里达曼号”（INS Arighat），预计将在2020年底编列服役，让印度海防实力更上层楼。

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据上报今天报道称，搭载4枚中程弹道飞弹，印度将迎接第二艘自制核潜舰“艾里达曼号”。

该报道说，除了向俄罗斯购买潜舰，一直怀抱自制研制军武梦的印度，从1998年开始投入大量人力与资金，启动国产潜舰计划。直到2006年，印度自行打造出反应炉，进而安装至自制潜舰身上。而首款自制核动力潜舰被命名为歼敌者级（Arihant-class），预计要打造4艘。首艘同名潜舰已于2009年下水，并在2016年正式编列服役；二号舰“艾里达曼号”也在2017年完工，两艘潜舰排水量为6000吨，制造成本约为5亿6000万美元。

据公开资料显示，歼敌者级潜舰舰身长约111公尺，潜航最高速度可达24节，下潜深度最深达300公尺，可搭载最多95名官兵。至于在武装方面，最多可以搭载12枚K-15舰射弹道飞弹（K15 SLBM）或4枚K-4中程弹道飞弹，以及6组鱼雷发射管。

据上报说，不过，按照印度政府规划，首两艘已成型的潜舰与后面两艘略有不同，包含排水量增加为7000公吨，以及弹药运载量也加倍，让潜舰战力翻倍提升。