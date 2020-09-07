卡舒吉案：沙特司法撤销五名被告的死刑判决

沙特阿拉伯法院判决记者卡舒吉谋杀案8名罪犯7至20年徒刑。由于卡舒吉家属曾声明已经原谅，使凶手死罪得到赦免。沙特检方指出，判决已“议罪并且必须予以执行”。沙特阿拉伯英文报《阿拉伯新闻报》（Arab News）报导，沙特检察机关指出，其中5人被判20年、1人10年、两人7年。

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检方发言人指出，卡舒吉（Jamal Khashoggi）家属提出赦免权后进行量刑，判决已“议罪并且必须予以执行”。

报导引述检方声明指出，此一判决意味卡舒吉案在公法和私法上都已结案。

卡舒吉长子萨拉（Salah Khashoggi）于5月22日在推特张贴声明说：“做为殉教者卡舒吉家属，我们宣布已经原谅杀害我们父亲的人。”

沙特阿拉伯法律规定，若谋杀案被害人家属原谅凶手，则他们有机会免于死刑。萨拉上述声明使得凶手的死罪得到赦免。

《华盛顿邮报》（The Washington Post）专栏作家卡舒吉生前堪称中东最具影响力记者，经常撰文批评沙特王储穆罕默德．萨勒曼（Mohammed bin Salman）。

卡舒吉于2018年10月2日在沙特驻伊斯坦布尔领事馆内遭到沙特派出的暗杀小组杀害，至今尚未寻获的遗体，据信遭到肢解处理。

沙特本来声称卡舒吉已自行离开领事馆，经提出诸多自相矛盾说法才在案发18天后，坦承他已在领事馆内遇害，并归咎于“自作主张的”恶棍特工所为，不过对于遗体所在迄今不漏口风。

外界认为沙特王储穆罕默德(Mohammed bin Salman)高级助手卡塔尼(Saud al-Qahtani)策划本案。不过检方指出，经调查后，卡塔尼因“证据不足”而不予起诉。前情报机构副首长阿希里（Ahmed al-Assiri）负责监督杀害卡舒吉，他虽被起诉，最终也因证据不足而获判无罪。

卡舒吉遇害后，沙特因为自由和人权恶名昭彰而遭到媒体挞伐。美国中央情报局（CIA）和联合国法外处决、即审即决或任意处决问题特别调查员卡拉马尔德（Agnes Callamard）都直指卡舒吉之死与王储有关。

卡拉马尔德去年在调查报告中作成本案为沙特阿拉伯难辞其咎的“预谋处决”结论。