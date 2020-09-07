强台风“海神”袭击日本

10号大型强台风“海神”从6日夜到7日黎明，以非常强的风力沿日本九州西岸海面北上，经过对马海峡在朝鲜半岛东南部上陆，目前以日本九州为中心已有52人受伤，4人下落不明，一人死亡。

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九州地区停电一度达到约47.5万户。陆续发生九州铁路公司（JR九州）全线停运、鹿儿岛县内的一部分道路和九州一部分车道禁止通行，7日九州的公共交通基本全面停运。

据日本气象厅的消息，九州地区几乎全境和中国地区的一部分处于暴风区域，有可能出现创历史纪录的暴风、巨浪、风暴潮和大雨，气象当局呼吁进入最高警戒等级。

10号“海神”台风对生活基础设施也造成影响，有许多便利店停业。一些房屋被吹倒。

据日本JR各分公司的消息，6日，九州新干线的熊本—鹿儿岛中央线中午前后停运，博多—熊本线下午3时前后停止运行，7日，九州新干线全线、山阳新干线广岛—博多间全天停止运行，8日也将推迟头班车，此外飞机航班也相继取消。

日本政府6日晚召开有关10号“海神”台风的紧急会议，安倍首相指示：要十分注意各地方自治体的信息，要立即采取保证安全、避难和保护生命的行动。