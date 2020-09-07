日本传建电子战特专部队

由于中国与俄罗斯在电子作战的能力提升，为强化已落后的电子战能力，日本规划成立陆上自卫队电子战部队，预计在2021年春季在熊本县的健军驻地设立。

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据光华网今天报道称，日本规划成立陆上自卫队电子战部队，对抗中国与俄罗斯在电子作战的能力。

报道称根据日本《共同社》消息，俄罗斯在2014年对乌克兰军队发动电磁波攻击，导致乌克兰部队的指挥命令遭到干扰，从而拖累军队的战斗能力，而中国据称近期也派出电战机在日本周边出没，疑似收集日本自卫队及美军的电波讯息，这些都让日本戒慎恐惧，决定强化现今相对大幅落后中、俄的电子作战体系。

日本防卫省与自卫队除了成立电子战专门部队因应外，也在2020年的年度预算中投入150亿日圆，计划开发远距离电战机，另外也将在陆上部署可干扰来袭敌机的雷达设备的电波干扰设施，计划投入38亿日圆进行研发。

据该报道说，这支新编的电子战部队将与专门进行两栖作战、夺岛作战的陆上自卫队“水陆机动团”合作，在前线保护自卫队的通讯安全的同时，也对敌人的雷达设备进行妨碍并导引敌人电波；目前这支电子战部队将部署俱备分析敌方电波频率并发出同类电波导致无效的车载型网络电子战系统（Network Electronic Warfare System, NEWS）。